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¿Cuántos años de servicio tenían los funcionarios de la Dipampco asesinados en masacre en Corinto?

El comisario póstumo Lester Josué Amador Herrera era el más antiguo de los cinco funcionarios policiales que perdieron la vida en la aldea de Corinto

  • Actualizado: 23 de mayo de 2026 a las 11:29
¿Cuántos años de servicio tenían los funcionarios de la Dipampco asesinados en masacre en Corinto?

El comisario póstumo de Policía, Lester Josué Amador Herrera (en la imagen más grande), era el más antiguo dentro de la institución, pues tenía 10 años y 7 meses de pertenecer a la Policía Nacional.

 FOTO: EL HERALDO

Tegucigalpa, Honduras.-Los funcionarios policiales que estaban asignados a la Dirección Policial Anti Maras y Pandillas Contra el Crimen Organizado (Dipampco), que fallecieron en el cumplimiento del deber tras ser atacados por un grupo criminal en la aldea de Corinto, en el municipio de Omoa, en el departamento de Cortés, tenían varios años de pertenecer a la Policía Nacional.

EL HERALDO conoció que el subcomisario de Policía, Lester Josué Amador Herrera (quien fue ascendido a comisario póstumo de Policía) era originario de Tegucigalpa, Francisco Morazán y tenía 37 años de edad.

Era egresado de la XXXV promoción de la Academia Nacional de Policía (Anapo), a la cual había ingresado el 1 de junio de 2016, es decir que tenía 10 años y 4 meses de pertenecer a la institución policial.

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El agente de Policía, Leonel Alejandro Valdez Núñez, tenía 34 años de edad y también era originario de Tegucigalpa, Francisco.

Valdez Núñez ingresó a la Policía Nacional el 1 de junio del año 2018, es decir que al momento de su fallecimiento, tenía 7 años y 11 meses de prestar los servicios a la patria en la Policía Nacional.

Otro de los cinco uniformados que perdió la vida en el enfrentamiento armado con miembros de una estructura criminal, con mayor antigüedad es el agente de Policía, Dailin Francisco Elvir Quintanilla de 32 años de edad, originario de Danlí, El Paraíso.

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La fecha de ingreso a la Policía Nacional fue el 12 de diciembre de 2028, es decir que tenía 7 años y 5 meses de ser parte de la familia policial.

En tanto el agente de Policía Nels Makley Eguigure Benavides de 23 años de edad, era originario de el municipio de El Paraíso del departamento de El Paraíso.

La fecha de ingreso a las filas de la Policía Nacional fue el 24 de abril de 2024, es decir es decir que tenía 2 años y un mes de ser parte del grupo de uniformados.

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Mientras que el agente de Policía Emerson Josué Canales Fúnez de 26 años de edad, era originario del municipio de Pespire, Choluteca.

Ingresó a la Policía Nacional el 24 de abril de 2024 es decir que tenía 2 años y un mes de formar parte de la institución policial.

Es decir que los agentes Nels Makley Eguigure Benavides y Emerson Josué Canales Fúnez, eran de la misma promoción, pues ingresaron la misma fecha a la institución policial.

Los agentes se formaron en el Instituto Técnico Policial (ITP) con sede en La Paz y de allí fueron asignados por el alto mando policial a la Dirección Policial Anti Maras y Pandillas Contra el Crimen Organizado (Dipampco), donde desempeñaban sus labores al momento de perder la vida de manera violenta.

Los uniformados perdieron la vida la mañana del jueves 21 de mayo, tras un enfrentamiento armado al momento de realizar un allanamiento no autorizado de una lujosa vivienda en la aldea de Corinto en el municipio de Omoa, Cortés.

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Agustín Lagos
Agustín Lagos
Periodista

Licenciado en Periodismo, graduado de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH). Redactor de EL HERALDO desde el 2003 en la cobertura de temas relacionados con seguridad, derechos humanos, política y educación.

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