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Didadpol investiga asesinato de agentes de la Dipampco y deducirán responsabilidades

Equipos de investigación de la Didadpol llegaron a las instalaciones de Dipampco para iniciar de oficio las diligencias relacionadas del múltiple crimen

  • Actualizado: 23 de mayo de 2026 a las 09:59
Didadpol investiga asesinato de agentes de la Dipampco y deducirán responsabilidades

Los cinco funcionarios policiales fallecieron tras un enfrentamiento con una estructura criminal supuestamente ligada al narcotráfico en Omoa, Cortés, el pasado 21 de mayo.

Foto: Cortesía

Tegucigalpa, Honduras.-La Dirección de Asuntos Disciplinarios Policiales (Dadidpol), inició de oficio las investigaciones relacionadas al operativo en Corinto, Omoa, Cortés, donde perdieron la vida cinco miembros de la Dirección Policial Anti Maras y Pandillas Contra el Crimen Organizado (Dipampco)

El sangriento hecho en el cual también perdieron la vida tres integrantes de una estructura criminal tras un enfrentamiento armado, se registró la mañana del jueves 21 de mayo.

Confirman la muerte de los cinco agentes de la Dipampco en Corinto

A través de un comunicado oficial la Didadpol da a conocer que: en relación a los hechos ocurridos durante un operativo policial en el cual murieron cinco funcionarios policiales en la aldea de Corinto, municipio de Omoa, departamento de Cortés, a la opinión pública informa: “Dirección de Asuntos Disciplinarioa Policiales (Didadpol) inició de oficio las investigaciones correspondientes a fin de deducir responsabilidades disciplinarias de encontrarse en el proceso”.

“Esta institución ha designado un equipo de investigadores para realizar las indagaciones pertinentes dentro del término establecido en la ley”, dice el comunicado.

“Reiteramos nuestro compromiso de continuar trabajando en la aplicación de los procesos disciplinarios, a fin de garantizar una función policial que cumpla un servicio correcto frente a la sociedad”, destacan las autoridades la Didadpol.

Seguridad suspende a mandos de la Dipampco por operativo en el que murieron cinco agentes en Corinto

Una fuente ligada a la Dipampco, manifestó a EL HERALDO que los investigadores de la Didadpol, llegaron la mañana de este sábado a las instalaciones de la Dipampco para realizar las averiguaciones del caso.

El hermetismo reinaba la mañana de este sábado en las instalaciones de la Dipampco, tras la intervención de la Didadpol.

El hermetismo reinaba la mañana de este sábado en las instalaciones de la Dipampco, tras la intervención de la Didadpol.

 (Foto: Estalin Irías| EL HERALDO)

Dichas acciones se ejecutan en las oficinas de la dirección policial debido a que, de oficio, se iniciaron las investigaciones por lo que se lleva a cabo una minuciosa inspección, donde se destacan algunos documentos.

Además, contempla una reunión a puertas cerradas con las autoridades de la Dipampco.

En el enfrentamiento con los integrantes de la estructura criminal en Corinto, perdieron la vida el subcomisario Lester Josué Amador Herrera y los agentes Dailin Francisco Elvir Quintanilla, Leonel Alejandro Valdez Núñez, Nels Makley Eguigure Benavides y Emerson Josué Canales Fúnez.

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Agustín Lagos
Agustín Lagos
Periodista

Licenciado en Periodismo, graduado de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH). Redactor de EL HERALDO desde el 2003 en la cobertura de temas relacionados con seguridad, derechos humanos, política y educación.

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