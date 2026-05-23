Didadpol investiga asesinato de agentes de la Dipampco y deducirán responsabilidades

Tegucigalpa, Honduras.- La Dirección de Asuntos Disciplinarios Policiales (Dadidpol) , inició de oficio las investigaciones relacionadas al operativo en Corinto, Omoa, Cortés, donde perdieron la vida cinco miembros de la Dirección Policial Anti Maras y Pandillas Contra el Crimen Organizado (Dipampco) El sangriento hecho en el cual también perdieron la vida tres integrantes de una estructura criminal tras un enfrentamiento armado, se registró la mañana del jueves 21 de mayo.

A través de un comunicado oficial la Didadpol da a conocer que: en relación a los hechos ocurridos durante un operativo policial en el cual murieron cinco funcionarios policiales en la aldea de Corinto, municipio de Omoa, departamento de Cortés, a la opinión pública informa: “Dirección de Asuntos Disciplinarioa Policiales (Didadpol) inició de oficio las investigaciones correspondientes a fin de deducir responsabilidades disciplinarias de encontrarse en el proceso”.

“Esta institución ha designado un equipo de investigadores para realizar las indagaciones pertinentes dentro del término establecido en la ley”, dice el comunicado.

“Reiteramos nuestro compromiso de continuar trabajando en la aplicación de los procesos disciplinarios, a fin de garantizar una función policial que cumpla un servicio correcto frente a la sociedad”, destacan las autoridades la Didadpol.