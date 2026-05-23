La boda de Taylor Swift y Travis Kelce, entre el hermetismo y la depuración de su lista de invitados

Los Ángeles, Estados Unidos.- Taylor Swift y Travis Kelce se casarán este verano. Más allá de eso, poco está confirmado. La cantante de 36 años y el jugador de los Kansas City Chiefs mantienen bajo estricto secreto la fecha, el lugar y la nómina de invitados de lo que promete ser el enlace más comentado del año. Según fuentes cercanas a la pareja consultadas por Page Six, el modelo a seguir es el de su amigo Ed Sheeran, quien contrajo matrimonio con Cherry Seaborn en diciembre de 2018 ante apenas una cuarentena de personas sin que trascendiera ningún detalle. "Nadie sabe a día de hoy quién asistió a esa boda, y ese es el modelo aquí", señaló una de las fuentes.

Aunque circularon rumores sobre una celebración en Nueva York el 3 de julio, personas del entorno de la artista desmienten esa fecha. La cantante habría optado por un espacio cerrado en la ciudad para garantizar la privacidad, aunque otras fuentes dudan también de que la ceremonia tenga lugar en Manhattan. La lista de invitados es, en sí misma, otro frente abierto. Blake Lively, amiga íntima de Swift durante años, no estaría incluida por el momento tras el distanciamiento provocado por el proceso judicial de la actriz contra el director Justin Baldoni, en el que el nombre de Swift quedó involucrado.