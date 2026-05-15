¿Quiénes son los invitados confirmados a la boda de Taylor Swift en Nueva York?

Andy Reid, entrenador jefe de los Kansas City Chiefs, confirmó esta semana que asistirá a la boda de Travis Kelce y Taylor Swift.
Durante su aparición en el programa de radio The Fan, el técnico afirmó haber recibido la invitación y bromeó con que acudirá "si no se le queda pequeño el esmoquin".
Reid, de 68 años, también expresó su satisfacción por la nueva etapa que inicia la pareja. "Están enamorados y eso es lo más importante", señaló.
La ceremonia está prevista para el 3 de julio en Nueva York.
Según informaciones previas de Page Six, la cantante ha optado por cursar las invitaciones por teléfono tras la filtración de los save-the-dates, con el fin de evitar nuevas revelaciones no autorizadas.
Entre los asistentes confirmados figuran Selena Gomez y Gigi Hadid, quienes formarían parte del cortejo nupcial.
También se espera la presencia de Zoë Kravitz, actual prometida del exnovio de Swift, Harry Styles, y del presentador Graham Norton, quien bromeó públicamente sobre haber firmado acuerdos de confidencialidad antes de desmentirlo.
Swift, de 36 años, lleva semanas siendo fotografiada en Nueva York con outfits en blanco, incluidos una visita al restaurante Via Carota en el West Village y una cena posterior en Zero Bond. La pareja se comprometió en agosto de 2025.