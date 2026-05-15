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¿Quiénes son los invitados confirmados a la boda de Taylor Swift en Nueva York?

Andy Reid se convierte en el último invitado en confirmar su asistencia a la boda de Taylor Swift y Travis Kelce, prevista para el próximo 3 de julio en Nueva York

  • Actualizado: 15 de mayo de 2026 a las 07:40
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Andy Reid, entrenador jefe de los Kansas City Chiefs, confirmó esta semana que asistirá a la boda de Travis Kelce y Taylor Swift.

Foto: Instagram
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Durante su aparición en el programa de radio The Fan, el técnico afirmó haber recibido la invitación y bromeó con que acudirá "si no se le queda pequeño el esmoquin".

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Reid, de 68 años, también expresó su satisfacción por la nueva etapa que inicia la pareja. "Están enamorados y eso es lo más importante", señaló.

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La ceremonia está prevista para el 3 de julio en Nueva York.

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Según informaciones previas de Page Six, la cantante ha optado por cursar las invitaciones por teléfono tras la filtración de los save-the-dates, con el fin de evitar nuevas revelaciones no autorizadas.

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Entre los asistentes confirmados figuran Selena Gomez y Gigi Hadid, quienes formarían parte del cortejo nupcial.

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También se espera la presencia de Zoë Kravitz, actual prometida del exnovio de Swift, Harry Styles, y del presentador Graham Norton, quien bromeó públicamente sobre haber firmado acuerdos de confidencialidad antes de desmentirlo.

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Swift, de 36 años, lleva semanas siendo fotografiada en Nueva York con outfits en blanco, incluidos una visita al restaurante Via Carota en el West Village y una cena posterior en Zero Bond. La pareja se comprometió en agosto de 2025.

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