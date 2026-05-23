A pedradas matan a un menor de edad en el municipio de Ojos de Agua

Comayagua, Honduras.- Un adolescente de 17 años de edad, fue lapidado por desconocidos, en el cause de un pequeño afluente, en la zona central de Honduras.

El inusitado suceso ocurrió en el municipio de Ojos de Agua, en la parte norte del departamento de Comayagua, la tarde del viernes 22 de mayo.

El fallecido respondía en vida al nombre de Erick Nahún Hernández, originario del municipio de La Libertad, limítrofe con Ojos de Agua, dónde se produjo el crimen.