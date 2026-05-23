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Tegucigalpa registra este sábado el aire más contaminado de todo el 2026

El índice de calidad del aire alcanzó categoría “Muy Insalubre”, elevando el riesgo sanitario en Tegucigalpa este sábado

  • Actualizado: 23 de mayo de 2026 a las 08:40
Tegucigalpa registra este sábado el aire más contaminado de todo el 2026

La capital amaneció cubierta de humo y con niveles críticos de contaminación que representan peligro para niños y adultos mayores.

 Foto: Estalin Irías/EL HERALDO

Tegucigalpa, Honduras.- El Distrito Central amaneció este sábado 23 de mayo bajo una densa nube de humo y con el índice de calidad del aire más crítico registrado en lo que va del 2026, según reportes del Sistema Municipal de Gestión de Riesgo (Simger) de la Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC).

A las 8:00 de la mañana, los registros oficiales ubicaban a la capital hondureña en categoría “Muy Insalubre”, un nivel que representa alerta sanitaria y riesgo elevado para la salud de toda la población, especialmente niños, adultos mayores y personas con enfermedades respiratorias.

Las mediciones fueron tomadas en diferentes estaciones meteorológicas instaladas en sectores como la colonia 21 de Octubre, La Kennedy, Estación Central del Cuerpo de Bomberos de Honduras en las cercanías del cerro Juana Laínez, El Picacho, Estación de Los Laureles y en la colonia Divanna, donde se detectaron altas concentraciones de partículas contaminantes PM1, PM2.5 y PM10, asociadas principalmente al humo generado por incendios forestales.

Julio Quiñónez, coordinador del Simger-AMDC, confirmó que este día representa el nivel de contaminación más severo que ha enfrentado Tegucigalpa en el presente año.

“En lo que va del año, hoy es el día más contaminado que hemos tenido”, aseguró el funcionario, quien explicó que las condiciones atmosféricas actuales han provocado una acumulación de humo sobre la capital.

Tegucigalpa registra este sábado el aire más contaminado de todo el 2026
(Foto: Estalin Irías/EL HERALDO)
Reportan índice de calidad de aire insalubre en la capital

El experto detalló que varios incendios forestales activos en zonas cercanas al Distrito Central están influyendo directamente en el deterioro de la calidad del aire. Entre ellos mencionó siniestros en Santa Ana, Ojojona, Valle de Ángeles, Santa Lucía, aldea Mateo y en el municipio de Villa de San Francisco.

La combinación de altas temperaturas, poca circulación de viento y la presencia constante de humo ha generado una especie de capa gris que opaca la visibilidad en varios sectores de Tegucigalpa y Comayagüela.

El informe del Simger advierte que el actual índice de contaminación implica un aumento en el riesgo de efectos adversos para la salud de toda la población, no únicamente para grupos sensibles.

Ante este escenario, las autoridades recomendaron evitar actividades físicas al aire libre, mantener puertas y ventanas cerradas y utilizar mascarilla en caso de exposición prolongada al humo.

Tegucigalpa registra este sábado el aire más contaminado de todo el 2026
(Foto: Estalin Irías/EL HERALDO)

Además, expertos piden a personas con asma, enfermedades pulmonares o padecimientos cardíacos mantenerse bajo vigilancia médica y limitar salidas innecesarias mientras persistan las condiciones atmosféricas.

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El problema de contaminación del aire se ha registrado durante las últimas semanas debido a los incendios forestales y quemas ilegales que afectan los bosques en las cercanías de la ciudad.

Cada año, durante la temporada seca, Tegucigalpa enfrenta deterioro en la calidad del aire, siendo el 2024 el año más perjudicial para esta época, donde los más expuestos son las personas con problemas respiratorios.

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Marbin López
Marbin López
Periodista

Licenciado en Periodismo, egresado de la UNAH. Periodista de la sección Metro desde 2023. Contador de historias, formado en reportajes de periodismo cultural. Creador de pódcast de poesía, apasionado por la literatura e historia de Honduras.

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