Tegucigalpa registra este sábado el aire más contaminado de todo el 2026

Tegucigalpa, Honduras.- El Distrito Central amaneció este sábado 23 de mayo bajo una densa nube de humo y con el índice de calidad del aire más crítico registrado en lo que va del 2026, según reportes del Sistema Municipal de Gestión de Riesgo (Simger) de la Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC).

A las 8:00 de la mañana, los registros oficiales ubicaban a la capital hondureña en categoría “Muy Insalubre”, un nivel que representa alerta sanitaria y riesgo elevado para la salud de toda la población, especialmente niños, adultos mayores y personas con enfermedades respiratorias.

Las mediciones fueron tomadas en diferentes estaciones meteorológicas instaladas en sectores como la colonia 21 de Octubre, La Kennedy, Estación Central del Cuerpo de Bomberos de Honduras en las cercanías del cerro Juana Laínez, El Picacho, Estación de Los Laureles y en la colonia Divanna, donde se detectaron altas concentraciones de partículas contaminantes PM1, PM2.5 y PM10, asociadas principalmente al humo generado por incendios forestales.

Julio Quiñónez, coordinador del Simger-AMDC, confirmó que este día representa el nivel de contaminación más severo que ha enfrentado Tegucigalpa en el presente año.

“En lo que va del año, hoy es el día más contaminado que hemos tenido”, aseguró el funcionario, quien explicó que las condiciones atmosféricas actuales han provocado una acumulación de humo sobre la capital.