Alcaldía del DC alerta por alta contaminación del aire del 11 al 17 de mayo

Tegucigalpa, Honduras.- La Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC) alertó este lunes 11 de mayo sobre el deterioro en la calidad del aire en Tegucigalpa y Comayagüela, al reportar niveles “insalubres” en la capital hondureña.

A través del Sistema Municipal de Gestión de Riesgos (Simger), la comuna capitalina publicó información en la que advirtió que tanto grupos sensibles como parte de la población en general podrían experimentar afectaciones a la salud debido a la contaminación ambiental.

El reporte municipal, actualizado a las 8:00 de la mañana, colocó el índice de calidad del aire en la categoría “Insalubre”, una de las escalas más críticas dentro de los sistemas de monitoreo ambiental utilizados para medir la presencia de contaminantes.

La población vulnerable, incluyendo niños, adultos mayores y personas con enfermedades respiratorias, debe permanecer en casa y evitar la exposición prolongada al aire libre, recomendó la AMDC en el informe compartido en sus plataformas oficiales.

El pronóstico divulgado por la alcaldía indicó que las condiciones de contaminación permanecerían elevadas durante gran parte de la semana del 11 al 17 de mayo, coincidiendo además con temperaturas que oscilarán entre los 30 y 35 grados centígrados.