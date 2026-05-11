Alcaldía del DC alerta por alta contaminación del aire del 11 al 17 de mayo

Tegucigalpa, Honduras.- La Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC) alertó este lunes 11 de mayo sobre el deterioro en la calidad del aire en Tegucigalpa y Comayagüela, al reportar niveles “insalubres” en la capital hondureña.
A través del Sistema Municipal de Gestión de Riesgos (Simger), la comuna capitalina publicó información en la que advirtió que tanto grupos sensibles como parte de la población en general podrían experimentar afectaciones a la salud debido a la contaminación ambiental.
El reporte municipal, actualizado a las 8:00 de la mañana, colocó el índice de calidad del aire en la categoría “Insalubre”, una de las escalas más críticas dentro de los sistemas de monitoreo ambiental utilizados para medir la presencia de contaminantes.
La población vulnerable, incluyendo niños, adultos mayores y personas con enfermedades respiratorias, debe permanecer en casa y evitar la exposición prolongada al aire libre, recomendó la AMDC en el informe compartido en sus plataformas oficiales.
El pronóstico divulgado por la alcaldía indicó que las condiciones de contaminación permanecerían elevadas durante gran parte de la semana del 11 al 17 de mayo, coincidiendo además con temperaturas que oscilarán entre los 30 y 35 grados centígrados.
Entre las recomendaciones emitidas por las autoridades municipales figuran el uso de mascarilla, mantener cerradas puertas y ventanas durante las mañanas, evitar realizar ejercicio al aire libre en horas de mayor contaminación y reportar incendios forestales al 911.
Asimismo, la comuna pidió a la población no realizar quemas de basura ni de terrenos baldíos, debido a que estas prácticas contribuyen directamente al deterioro de la calidad del aire que afecta actualmente al Distrito Central.
Horas más tarde, monitoreos realizados este lunes 11 de mayo por la plataforma internacional IQAir mostraron una variación en los niveles de contaminación en Tegucigalpa, aunque la calidad del aire continuaba representando riesgos moderados para ciertos sectores de la población.
Según los registros observados alrededor de las 3:00 de la tarde, la capital hondureña presentaba un índice ICA US de 87, catalogado como “Moderado”, con partículas PM2.5 como principal contaminante atmosférico.
El reporte de IQAir detalló que la concentración de PM2.5 alcanzaba los 28.4 microgramos por metro cúbico, un nivel que puede afectar principalmente a personas sensibles, especialmente aquellas con padecimientos respiratorios o cardiovasculares.
Además del monitoreo de contaminación, la plataforma internacional registró una temperatura de 32 grados centígrados, vientos de 15 kilómetros por hora y una humedad relativa del 29%, condiciones que favorecen la dispersión de humo y partículas en el ambiente.
Las alertas coinciden con la temporada seca y la incidencia de incendios forestales que hasta la fecha registra hasta 170 incendios que en las últimas semanas han afectado distintos sectores de la capital, provocando una densa capa de humo visible en varios puntos de Tegucigalpa y Comayagüela.