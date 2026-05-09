Altos índices de contaminación afectan varios sectores del Distrito Central; recomiendan usar mascarilla

Tegucigalpa, Honduras.- La calidad del aire en distintos sectores del Distrito Central se mantiene en niveles “poco saludables”, según los últimos registros compartidos por la Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC) a través de sus estaciones meteorológicas instaladas en varios puntos de Tegucigalpa y Comayagüela. Los datos reflejan que varias zonas de la capital hondureña presentan condiciones que pueden afectar especialmente a personas vulnerables, entre ellas niños, adultos mayores y ciudadanos con enfermedades respiratorias o cardiovasculares. La AMDC ubica seis estaciones meteorológicas en distintos puntos de las ciudades gemelas de Tegucigalpa y Comayagüela, entre ellas la de la colonia 21 de Octubre, cerca del Cuerpo de Bomberos de Honduras y el cerro Juana Laínez; la colonia Kennedy, en las cercanías de la planta de la represa Los Laureles; la planta El Picacho y la Unidad Municipal de Agua Potable y Saneamiento (UMAPS), en la colonia Divanna, donde se reportaron índices que oscilan entre “Poco Saludable para Grupos Vulnerables” y “Poco Saludable General”. En la estación ubicada en la colonia 21 de Octubre, el sistema de monitoreo indicó una condición “Poco Saludable para Grupos Vulnerables”, lo que significa que personas sensibles podrían experimentar molestias respiratorias tras permanecer expuestas durante períodos prolongados. Mientras tanto, la estación de Bomberos Juana Laínez reflejó un escenario más delicado al marcar “Poco Saludable General”, una categoría que advierte posibles afectaciones para toda la población y no únicamente para sectores vulnerables. La información también señala que en la estación de la colonia Kennedy la calidad del aire permanecía dentro del rango “Poco Saludable para Grupos Vulnerables”, manteniendo una tendencia similar a otros sectores urbanos de alta circulación vehicular. En el caso de la estación de Planta Laureles, los registros igualmente mostraron una condición “Poco Saludable para Grupos Vulnerables”, lo que evidencia que las partículas contaminantes continúan presentes en distintos puntos de la ciudad.

Otra de las estaciones con resultados preocupantes es la estación meteorológica ubicada en la planta El Picacho, donde el sistema reportó “Poco Saludable General”, situándose entre las áreas con mayor deterioro en el índice de calidad del aire durante las horas de la mañana de este sábado 9 de mayo. Julio Quiñónez, director del Sistema Municipal de Gestión de Riesgo de la comuna capitalina indicó que "normalmente hay algún elemento que favorece o desfavorece, en el caso de zona del picacho es muy extraño porque siempre presenta menos cantidad de contaminantes, pero en este caso en la zona de Limones Primavera estamos atacando ahorita un pequeño connato de incendio que dio hoy temprano", informó Quiñónez. Es por ese motivo, dijo el entrevistado, que hay humo en esa zona, lo que eleva la contaminación.

La estación de UMAPS Divanna también reflejó un nivel “Poco Saludable General”, sumándose a los sectores donde la contaminación atmosférica podría generar molestias como irritación en los ojos, garganta y dificultades respiratorias leves. "En el caso de Juana Laínez y la Divanna, es que en San Antonio de Oriente, Francisco Morazán hay un incendio y en el municipio de Tatumbla, entonces las corrientes de viento que ahorita están noreste precisamente están alimentando esa zona y generando los contaminantes", informó Quiñónez. El gráfico de comportamiento del índice de calidad del aire difundido por la comuna capitalina muestra variaciones constantes durante las últimas horas, con picos que superan los 170 puntos en algunas estaciones monitoreadas.

Especialistas han advertido en reiteradas ocasiones que durante temporadas secas y días con altas temperaturas la contaminación tiende a concentrarse con mayor facilidad sobre el casco urbano, especialmente por emisiones vehiculares, incendios forestales y presencia de polvo. La AMDC ha impulsado en los últimos años un sistema de monitoreo ambiental para conocer en tiempo real las condiciones atmosféricas de la capital y alertar a la población cuando los índices presentan niveles de riesgo. Las autoridades recomiendan a personas con enfermedades respiratorias evitar actividades físicas intensas al aire libre en horarios de mayor contaminación, así como mantenerse hidratados y utilizar mascarilla en sectores con presencia visible de humo o polvo. Los reportes de calidad del aire son actualizados tres veces al día por las estaciones meteorológicas municipales y forman parte de las herramientas utilizadas por la comuna para medir el impacto ambiental en Tegucigalpa y Comayagüela.

Evitar salir sin mascarilla

El médico y diputado del Congreso Nacional, Carlos Umaña, advirtió sobre los riesgos que representa la contaminación del aire para las personas con enfermedades respiratorias, luego de que varias estaciones meteorológicas de la capital reportaran niveles “poco saludables” en la calidad del aire. Umaña explicó que los pacientes con asma bronquial o hiperreactividad bronquial deben tomar medidas de prevención para evitar complicaciones de salud, especialmente durante las horas de mayor exposición a contaminantes en el ambiente.