Oxidándose dejó Infraestructura dos puentes Bailey valorados en L 55 millones

Estos puentes formaron parte de una millonaria compra de 600 metros lineales de estructuras modulares tipo Bailey valoradas en 137 millones de lempiras (5.5 millones de dólares) que se le encargó a la empresa estadounidense Acrow Corporation of América.

La Unidad Investigativa de EL HERALDO Plus visitó los dos municipios para evidenciar la negligencia de las autoridades y las posibles soluciones para rescatar del abandono a las estructuras.

Cruzar por el puente tipo hamaca sobre el caudaloso Río Humuya que conecta al municipio de Ojos de Agua, Comayagua, con el resto de Honduras es una experiencia no apta para personas sensibles del corazón.

La Unidad Investigativa de EL HERALDO Plus evidenció el abandono de los 106 metros de estructura modular tipo Bailey y llamó a la SIT, pero como es costumbre en esta nueva gestión las personas responsables de la comunicación no están al tanto de los temas y las autoridades no contestan llamadas y tampoco mensajes.