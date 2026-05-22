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"Quite" de droga, oro y dinero: la hipótesis detrás de la masacre en Corinto; una misión ilegal

Fuentes policiales y de inteligencia sostienen que la acción en Omoa, Cortés se ejecutó sin orden judicial, fiscal ni protocolos establecidos

  • Actualizado: 22 de mayo de 2026 a las 17:41
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La operación policial realizada en Corinto, Omoa, continúa bajo un fuerte escrutinio tras revelarse que habría sido ejecutada fuera de los procedimientos oficiales establecidos por la ley.

 Foto: Redes sociales
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Las investigaciones preliminares apuntan a que los cinco agentes de la Dirección Policial Anti Maras y Pandillas Contra el Crimen Organizado (Dipampco) participaron en una intervención que no contaba con orden judicial, fiscal acompañante ni autorización formal de la cadena de mando.

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Según fuentes vinculadas a inteligencia policial y militar, el objetivo de la acción habría sido un supuesto “quite” de droga, dinero en efectivo y oro en una vivienda señalada como punto de interés criminal.

 Foto: Captura de video
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El hecho, sin embargo, terminó en una emboscada armada que dejó como resultado la muerte de los cinco agentes durante el intercambio de disparos en la zona fronteriza.

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De acuerdo con la información en análisis, la operación se ejecutó sin refuerzos, sin equipo especializado para levantamiento de evidencias y sin la presencia de un juez ejecutor.

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Esa ausencia de protocolos ha sido uno de los puntos centrales dentro de la investigación, ya que se considera un elemento determinante en el desenlace violento del caso.

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Fuentes consultadas por EL HERALDO señalan que este tipo de procedimientos requiere pasos estrictos para garantizar su legalidad, la seguridad del personal y la validez de cualquier hallazgo ante un proceso judicial.

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Sin embargo, en este caso específico, se habría omitido el cumplimiento de varias de esas etapas, lo que ahora convierte la intervención en objeto de investigación interna.

 Foto: Captura de pantalla
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El equipo estaba integrado por: el subcomisario Lester Josué Amador Herrera, acompañado por los agentes Dailin Francisco Elvir Quintanilla, Lionel Alejandro Valdez Núñez, Nels Makley Eguigure Benavides y Emerson Josué Canales Fúnez, quienes salieron desde Tegucigalpa en horas de la noche con rumbo inicial hacia el norte del país.

 Foto: Captura de video
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El destino oficialmente era el departamento de Colón, pero los movimientos posteriores del grupo los llevaron hacia el sector de Corinto, donde se produjo el enfrentamiento armado.

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En el lugar, los agentes habrían ingresado a una vivienda vinculada a una estructura criminal, donde fueron recibidos por sujetos armados que reaccionaron con alto poder de fuego.

 Foto: Captura de video
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El intercambio de disparos se prolongó durante varios minutos hasta que la situación derivó en una escena de alto impacto que terminó con la muerte de los cinco policías.

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Tras lo ocurrido, la Secretaría de Seguridad ordenó la intervención de la unidad especializada, mientras se revisan expedientes, rutas de operación y decisiones tomadas durante el desplazamiento. Las líneas de investigación también han puesto la mirada en mandos operativos de la estructura policial, debido a la naturaleza irregular de la misión y la falta de documentación de respaldo.

 Foto: OPSA
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Mientras tanto, el caso continúa abierto en medio de hermetismo oficial y con múltiples interrogantes sobre cómo una operación no autorizada terminó en una de las emboscadas más letales registradas recientemente en la zona norte del país.

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