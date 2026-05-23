Cortes de energía eléctrica programados para este domingo 24 de mayo en Honduras

Tegucigalpa, Honduras.- La Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) anunció los cortes de energía programados para este domingo 24 de mayo, como parte de los trabajos de mantenimiento y mejora en la red eléctrica. La institución explicó que estas interrupciones temporales son necesarias para garantizar un mejor servicio y evitar fallas mayores en el sistema, por lo que recomiendan a la población tomar las medidas preventivas necesarias durante los horarios establecidos.

Esta vez, la programación de cortes es más reducida en comparación con otros días, afectando principalmente al Distrito Central y a varios sectores del departamento de Comayagua. A continuación, la lista de lugares afectados. Tome nota de los horarios si usted se verá afectado:

Distrito Central: de 7:00 a. m. a 5:00 p. m.

Agencia Autoexcel, bodegas del IHSS, parte del BCIE y zonas aledañas.

Comayagua: de 8:15 a. m. a 3:15 p. m.

El Sauce, aldea Piedras Azules, Generación Churune, El Roblito, Cacahuapa, Concepción de Guasistagua, Plan de la Rosa, San José del Potrero, Celequitos, Buena Vista del Norte, La Palma, Lomas del Cordero, La Sidra, La Cuesta y San Jerónimo, Jamalteca, La Libertad, Ojos de Agua, Las Manzanas, San Luis, Rancho Grande, El Robledal, La Candelaria, El Hielo, Quebrada Amarilla, Las Trojes, Los Puentes, Anisales y Río Arriba. Santa Fe, Valle Bonito, Las Aradas, Las Lajas, El Valle Grande, El Buen Pastor, Las Piñas, Montañuelas, Cabeceras, El Encinal y Joya del Blanco.

Comayagua: de 8:15 a. m. a 8:20 a. m. y de 3:10 p. m. a 3:15 p. m.