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Cortes de energía eléctrica programados para este domingo 24 de mayo en Honduras

La ENEE anunció interrupciones temporales del servicio eléctrico para este domingo 24 de mayo, debido a trabajos de mantenimiento que se realizarán en la red de distribución

  • Actualizado: 23 de mayo de 2026 a las 14:06
Cortes de energía eléctrica programados para este domingo 24 de mayo en Honduras

Varias zonas del Distrito Central y del departamento de Comayagua se verán afectadas este domingo 24 de mayo por cortes de energía programados por la ENEE.

 Foto: EL HERALDO

Tegucigalpa, Honduras.- La Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) anunció los cortes de energía programados para este domingo 24 de mayo, como parte de los trabajos de mantenimiento y mejora en la red eléctrica.

La institución explicó que estas interrupciones temporales son necesarias para garantizar un mejor servicio y evitar fallas mayores en el sistema, por lo que recomiendan a la población tomar las medidas preventivas necesarias durante los horarios establecidos.

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Esta vez, la programación de cortes es más reducida en comparación con otros días, afectando principalmente al Distrito Central y a varios sectores del departamento de Comayagua.

A continuación, la lista de lugares afectados. Tome nota de los horarios si usted se verá afectado:

Distrito Central: de 7:00 a. m. a 5:00 p. m.

Agencia Autoexcel, bodegas del IHSS, parte del BCIE y zonas aledañas.

Comayagua: de 8:15 a. m. a 3:15 p. m.

¿Sin luz este sábado? Vea las zonas que tendrán cortes de energía

El Sauce, aldea Piedras Azules, Generación Churune, El Roblito, Cacahuapa, Concepción de Guasistagua, Plan de la Rosa, San José del Potrero, Celequitos, Buena Vista del Norte, La Palma, Lomas del Cordero, La Sidra, La Cuesta y San Jerónimo, Jamalteca, La Libertad, Ojos de Agua, Las Manzanas, San Luis, Rancho Grande, El Robledal, La Candelaria, El Hielo, Quebrada Amarilla, Las Trojes, Los Puentes, Anisales y Río Arriba. Santa Fe, Valle Bonito, Las Aradas, Las Lajas, El Valle Grande, El Buen Pastor, Las Piñas, Montañuelas, Cabeceras, El Encinal y Joya del Blanco.

Comayagua: de 8:15 a. m. a 8:20 a. m. y de 3:10 p. m. a 3:15 p. m.

Colonia La Zarcita, colonia Pinto, colonia Fuerzas Armadas, colonia Milagro de Dios, colonia Santa Marta, Mata de Caña y la aldea Valle de Ángeles.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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