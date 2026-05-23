Uno de los agentes de la Dipampco fue decapitado y quemado en Corinto: caso de Nels Benavides

Uno de los cinco agentes de la Dirección Policial Anti Maras y Pandillas (Dipamco) que fueron asesinados tras un operativo en la aldea de Corinto, municipio de Omoa, departamento de Cortés, fue encontrado quemado y decapitado.
Las autoridades de Medicina Forense, tras la identificación de los cuerpos, entregaron a los familiares cuatro de los cinco agentes. Uno de los cuerpos continúa bajo investigación debido a las condiciones en las que fue encontrado.
En imágenes tomadas el viernes 22 de mayo se observa cómo compañeros de las víctimas velaron a cuatro de los agentes en las instalaciones de la Dirección Policial Anti Maras y Pandillas Contra el Crimen Organizado (Dipampco), ente al cual pertenecían dentro de la Policía Nacional, a: Leonel Alejandro Valdez, Emerson Josué Canales, Josué Amador Herrera y Dailin Francisco Elvir.
A Nels Makley Benavides correspondería el único de los cuerpos de los agentes de la Dipampco que no ha sido entregado. Según las autoridades, deben realizarse pruebas adicionales para confirmar plenamente su identidad.
El agente de policía Nels Makley Eguigure Benavides, de 23 años, era originario del municipio de El Paraíso, departamento de El Paraíso. Ingresó a la Policía Nacional el 24 de abril de 2024, por lo que tenía un año y un mes de servicio.
De los otros cuatro agentes, varios ya han sido sepultados en sus lugares de origen. En el caso de Emerson Josué Canales Fúnez, de 26 años, quien fue sepultado en Pespire, Choluteca, fue ascendido a clase I póstumo tras la tragedia. Tenía más de dos años de servir a la Policía Nacional.
En el caso de Lester Josué Amador Herrera, de 37 años de edad, era originario de Tegucigalpa, la capital del país, y ahí mismo fue enterrado, en el cementerio San Miguel Arcángel. Él tenía 10 años y 4 meses de pertenecer a la institución policial. Tras su deceso fue ascendido a comisario.
Leonel Alejandro Valdez Núñez, de 34 años de edad, también era originario de Tegucigalpa, Francisco Morazán, pero fue sepultado en el cementerio general de San Lorenzo, Valle. Valdez Núñez llevaba siete años Y 11 meses de servicio.
Dailin Francisco Elvir Quintanilla, de 32 años, tenía poco más de siete años de pertenecer a la Policía y era originario de Danlí, El Paraíso. Fue sepultado este sábado en el cementerio San Ramón de Teupasenti, El Paraíso.
Las autoridades aún no han detallado cuánto tiempo tardarán los resultados para identificar el cuerpo de Nels, el único agente que no ha sido entregado a su familia.
La masacre contra los cinco uniformados ocurrió el jueves 21 de mayo en horas de la mañana, cuando ingresaron a esta propiedad y generarse un enfrentamiento con criminales.
Así luce la vivienda donde se registró el enfrentamiento: se hallaron rastros de sangre en el suelo. Las autoridades también informaron sobre la muerte de dos supuestos implicados, cuyos cuerpos fueron encontrados mientras eran velados en un sector de Omoa.
Los cuerpos de los cinco agentes no fueron hallados dentro de la propiedad. Fueron dejados por los asesinos en un sector montañoso de Omoa: presentaban rastros de haber sido asesinados con saña, tenían muchos impactos de bala y uno fue quemado.
Esta imagen es una captura de pantalla del último video en donde se vio con vida a los agentes. Fue tomado desde una casa aledaña al lugar donde ocurrió el enfrentamiento y captó el instante en que los agentes forzaron la puerta para poder ingresar... instantes después solo se escucharon ráfagas de disparos. Después de la tragedia las autoridades nacionales informaron que este operativo, que habría sido liderado por el entonces subcomisario Lester Josué Amador, no estaba autorizado por ningún superior y por ello no contó con los protocolos mínimos de seguridad para los agentes.