Uno de los agentes de la Dipampco fue decapitado y quemado en Corinto: caso de Nels Benavides

Esta imagen es una captura de pantalla del último video en donde se vio con vida a los agentes. Fue tomado desde una casa aledaña al lugar donde ocurrió el enfrentamiento y captó el instante en que los agentes forzaron la puerta para poder ingresar... instantes después solo se escucharon ráfagas de disparos. Después de la tragedia las autoridades nacionales informaron que este operativo, que habría sido liderado por el entonces subcomisario Lester Josué Amador, no estaba autorizado por ningún superior y por ello no contó con los protocolos mínimos de seguridad para los agentes.