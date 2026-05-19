Desmantelan centro de operaciones de la MS-13 y decomisan millonario cargamento de droga en SPS

Entre los detenidos figura alias “Veloz”, de 19 años, identificado por las autoridades como “ranflero” y encargado de la movilización de armas y drogas para la organización delictiva.

San Pedro Sula, Honduras.- El desmantelamiento de un centro de operaciones de la Mara MS-13 dejó como resultado la captura de tres supuestos integrantes de la estructura criminal y el decomiso de un fuerte cargamento de droga durante una operación ejecutada por agentes de la Dirección Policial Anti Maras y Pandillas Contra el Crimen Organizado (Dipampco) en la colonia Las Colinas, sector de la aldea El Carmen, en San Pedro Sula, Cortés.

Asimismo, fue capturado alias “Colocho”, señalado de ocultar la droga en vehículos modificados para el traslado de sustancias ilícitas, y alias “La Yegua”, de 23 años, quien supuestamente participaba en el ocultamiento y movilización de los estupefacientes.

Durante el operativo, los agentes interceptaron un vehículo tipo pick-up color rojo, registrado a nombre de Suyapa Fernández . Al inspeccionar el automotor, descubrió una caleta elaborada para evadir controles policiales.

Dentro del compartimiento oculto se encontraron 118 paquetes de supuesta marihuana, con un peso aproximado de un kilo cada uno. De acuerdo con las investigaciones, el cargamento iba a ser distribuido en distintos puntos del país y tendría un valor superior a los cuatro millones de lempiras en el mercado ilegal.

Los tres sospechosos fueron remitidos, junto con la evidencia decomisada, ante la Fiscalía correspondiente por suponerlos responsables del delito de tráfico de drogas agravado.