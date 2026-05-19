Tres personas muertas deja accidente de tránsito en Jesús de Otoro, Intibucá

Intibucá, Honduras.- Tres personas perdieron la vida la noche del lunes 18 de mayo en un accidente de tránsito registrado en el sector conocido como Las Piñas, en el municipio de Jesús de Otoro, Intibucá, en el occidente de Honduras.
De acuerdo con la información preliminar, dos de las víctimas se transportaban en una motocicleta cuando fueron embestidas por una rastra que se volcó en la carretera. El hecho ha causado consternación entre familiares, amigos y pobladores de la zona.
Las víctimas fueron identificadas como Ángel Manuel Alfaro Bautista y Milthon Ronaldo Alfaro Argueta, ambos originarios de El Carmen, Lepaera, Lempira. La tercera persona fallecida respondía al nombre de Pedro Javier Pineda Sánchez.
El Cuerpo de Bomberos de Honduras informó que al llegar al lugar encontraron un personal de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) resguardando la escena del accidente, en el que se vio involucrado un vehículo pesado articulado que transportaba fertilizantes.
Según el informe, las autoridades ya habían realizado el levantamiento de los cuerpos; sin embargo, faltaban partes por recuperar de las extremidades inferiores de una de las víctimas.
Los bomberos detallaron que, utilizando equipo de protección, realizaron trabajos de excavación y remoción del material fertilizante, logrando encontrar los restos humanos, que posteriormente fueron entregados a las autoridades correspondientes.
Asimismo, indiquen que se efectuó una inspección en la rastra para prevenir riesgos de incendio o derrames de aceite y combustible.