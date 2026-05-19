Tres personas muertas deja accidente de tránsito en Jesús de Otoro, Intibucá

Intibucá, Honduras.- Tres personas perdieron la vida la noche del lunes 18 de mayo en un accidente de tránsito registrado en el sector conocido como Las Piñas, en el municipio de Jesús de Otoro, Intibucá, en el occidente de Honduras.

De acuerdo con la información preliminar, dos de las víctimas se transportaban en una motocicleta cuando fueron embestidas por una rastra que se volcó en la carretera. El hecho ha causado consternación entre familiares, amigos y pobladores de la zona.

Las víctimas fueron identificadas como Ángel Manuel Alfaro Bautista y Milthon Ronaldo Alfaro Argueta, ambos originarios de El Carmen, Lepaera, Lempira. La tercera persona fallecida respondía al nombre de Pedro Javier Pineda Sánchez.