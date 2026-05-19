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Acribillan a conductor de rapidito cerca de posta policial en San Pedro Sula

Walter Noé García Velásquez, de 34 años, fue atacado a disparos mientras visitaba a sus hijos en la colonia La Pradera, en la ciudad de San Pedro Sula

  • Actualizado: 19 de mayo de 2026 a las 06:28
Acribillan a conductor de rapidito cerca de posta policial en San Pedro Sula

La víctima fue identificada como Walter Noé García Velásquez, de 34 años de edad.

 Foto: Cortesía

San Pedro Sula, Honduras.- Un conductor de rapidito fue asesinado de varios impactos de bala la noche del lunes 19 de mayo en las cercanías de la posta policial de la colonia La Pradera, en San Pedro Sula, departamento de Cortés.

La víctima fue identificada como Walter Noé García Velásquez, de 34 años de edad.

De acuerdo con la información preliminar, el hombre se encontraba visitando a sus hijos cuando fue interceptado por sujetos desconocidos que abrieron fuego en su contra.

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El ataque ocurrió a pocos metros de una posta policial, situación que ha generado preocupación e indignación entre los habitantes del sector.

Según informaron las autoridades, la víctima cubría la ruta Guadalupe-Villa Florencia, sectores donde era sumamente conocido.

Momentos después del crimen, agentes policiales se desplazaron hasta el lugar para acordonar la escena e iniciar con las investigaciones correspondientes.

Lo vigiló y pidió el rescate: Elvin Palma, tercer implicado en crimen del pastor Óscar Núñez

Posteriormente, personal de Medicina Forense realizó el levantamiento cadavérico.

Hasta el momento, las autoridades no han brindado detalles sobre las causas que habrían provocado el asesinato; tampoco han informado sobre capturas relacionadas con el hecho.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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