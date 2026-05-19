Acribillan a conductor de rapidito cerca de posta policial en San Pedro Sula

San Pedro Sula, Honduras.- Un conductor de rapidito fue asesinado de varios impactos de bala la noche del lunes 19 de mayo en las cercanías de la posta policial de la colonia La Pradera, en San Pedro Sula, departamento de Cortés.

La víctima fue identificada como Walter Noé García Velásquez, de 34 años de edad.

De acuerdo con la información preliminar, el hombre se encontraba visitando a sus hijos cuando fue interceptado por sujetos desconocidos que abrieron fuego en su contra.