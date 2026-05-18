Alcalde de Texiguat, El Paraíso, Rudy Izaguirre, sufre accidente vehicular

El Paraíso, Honduras.- El alcalde del municipio de Texiguat, El Paraíso, Rudy Arnold Izaguirre Ocampo, sufrió un aparatoso accidente vehicular mientras realizaba un recorrido junto a su conductor este lunes 18 de mayo.

Según el reporte preliminar, el conductor habría perdido el control del vehículo tipo Pick Up, quedando volcado en una calle de tierra del municipio, presuntamente por las condiciones del terreno.