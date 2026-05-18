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Alcalde de Texiguat, El Paraíso, Rudy Izaguirre, sufre accidente vehicular

El accidente ocurrió mientras el alcalde realizaba un recorrido por una zona de Texiguat, donde las condiciones del terreno habrían influido en el percance

  • Actualizado: 18 de mayo de 2026 a las 18:35
Alcalde de Texiguat, El Paraíso, Rudy Izaguirre, sufre accidente vehicular

El edil de Texiguat, Rudy Izaguirre, sufrió un accidente de tránsito junto a su motorista.

Foto: redes sociales

El Paraíso, Honduras.- El alcalde del municipio de Texiguat, El Paraíso, Rudy Arnold Izaguirre Ocampo, sufrió un aparatoso accidente vehicular mientras realizaba un recorrido junto a su conductor este lunes 18 de mayo.

Según el reporte preliminar, el conductor habría perdido el control del vehículo tipo Pick Up, quedando volcado en una calle de tierra del municipio, presuntamente por las condiciones del terreno.

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Afortunadamente, tanto el alcalde como el motorista resultaron ilesos tras el accidente vial. Pobladores de la zona se apersonaron para brindar ayuda al edil y su acompañante.

El automotor en el que se conducía el edil y su conductor se volcó.

El automotor en el que se conducía el edil y su conductor se volcó.

(Foto: cortesía redes sociales)

Sin embargo, ambos lograron salir del automotor por sus propios medios, sin necesidad de asistencia de los cuerpos de socorro.

Afortunadamente, el percance solo dejó un saldo de daños materiales. El vehículo que inicialmente había quedado volcado en la zona, fue puesto sobre sus ruedas nuevamente, aunque quedó visiblemente dañado.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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