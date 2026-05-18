Alcalde de Texiguat, El Paraíso, Rudy Izaguirre, sufre accidente vehicular

El Paraíso, Honduras.- El alcalde del municipio de Texiguat, El Paraíso, Rudy Arnold Izaguirre Ocampo, sufrió un aparatoso accidente vehicular mientras realizaba un recorrido junto a su conductor este lunes 18 de mayo.
Según el reporte preliminar, el conductor habría perdido el control del vehículo tipo Pick Up, quedando volcado en una calle de tierra del municipio, presuntamente por las condiciones del terreno.
Afortunadamente, tanto el alcalde como el motorista resultaron ilesos tras el accidente vial. Pobladores de la zona se apersonaron para brindar ayuda al edil y su acompañante.
Sin embargo, ambos lograron salir del automotor por sus propios medios, sin necesidad de asistencia de los cuerpos de socorro.
Afortunadamente, el percance solo dejó un saldo de daños materiales. El vehículo que inicialmente había quedado volcado en la zona, fue puesto sobre sus ruedas nuevamente, aunque quedó visiblemente dañado.