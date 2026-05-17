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Militar de 21 años muere en fatal accidente de tránsito en Comayagüela

El joven militar se conducía a bordo de una motocicleta cuando impactó contra un vehículo tipo turismo en la capital

  • Actualizado: 17 de mayo de 2026 a las 15:54
Militar de 21 años muere en fatal accidente de tránsito en Comayagüela

Arlin Orlando Sierra Sánchez era miembro de las Fuerzas Armadas.

 Foto: Cortesía

Tegucigalpa, Honduras.-Un trágico accidente de tránsito tipo colisión registrado en la primera avenida y quinta calle de Comayagüela dejó como saldo la muerte de un joven miembro de las Fuerzas Armadas la noche del sábado 16 de mayo.

La víctima fue identificada como Arlin Orlando Sierra Sánchez, de 21 años, quien se conducía a bordo de una motocicleta cuando impactó contra un vehículo tipo turismo, según el informe preliminar brindado por agentes de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) y la Sección de Investigación de Accidentes de Tránsito (SIAT).

Tras el fuerte impacto, paramédicos se desplazaron al lugar para auxiliar al joven militar; sin embargo, al momento de brindarle atención, ya no presentaba signos vitales.

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De acuerdo con las primeras indagaciones, en el hecho se vieron involucrados únicamente la motocicleta en la que se transportaba la víctima y el automóvil turismo contra el cual colisionó.

Las autoridades mantienen bajo custodia al conductor del vehículo mientras continúan las investigaciones para esclarecer las circunstancias del accidente y determinar las responsabilidades correspondientes.

El hecho ha causado consternación entre familiares, amigos y compañeros de la institución castrense, quienes lamentan la repentina muerte del joven.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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