Militar de 21 años muere en fatal accidente de tránsito en Comayagüela

Tegucigalpa, Honduras.-Un trágico accidente de tránsito tipo colisión registrado en la primera avenida y quinta calle de Comayagüela dejó como saldo la muerte de un joven miembro de las Fuerzas Armadas la noche del sábado 16 de mayo.

La víctima fue identificada como Arlin Orlando Sierra Sánchez, de 21 años, quien se conducía a bordo de una motocicleta cuando impactó contra un vehículo tipo turismo, según el informe preliminar brindado por agentes de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) y la Sección de Investigación de Accidentes de Tránsito (SIAT).

Tras el fuerte impacto, paramédicos se desplazaron al lugar para auxiliar al joven militar; sin embargo, al momento de brindarle atención, ya no presentaba signos vitales.