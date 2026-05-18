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DNVT denuncia que fiscal de Talanga se negó a recibir caso contra conductor que dejó un muerto y 20 heridos

Autoridades de Tránsito aseguran que el conductor provocó un grave accidente mientras rebasaba en carretera, pero la fiscalía de Talanga rechazó recibir la denuncia

  • Actualizado: 18 de mayo de 2026 a las 09:59
DNVT denuncia que fiscal de Talanga se negó a recibir caso contra conductor que dejó un muerto y 20 heridos

La situación ha provocado cuestionamientos sobre el manejo del caso y el procedimiento aplicado por las autoridades del Ministerio Público en este municipio.

 Foto: Cortesía

Tegucigalpa, Honduras.- Autoridades de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT) denunciaron que una fiscal del municipio de Talanga se negó a recibir una denuncia contra un conductor de bus señalado de provocar un accidente de tránsito que dejó una persona muerta y al menos 20 heridos, en Guaimaca, el pasado sábado 26 de mayo.

De acuerdo con las autoridades de Tránsito, el conductor habría ocasionado el percance mientras realizaba maniobras de rebase en carretera.

El caso generó molestia dentro de la DNVT luego de que, según agentes, la fiscal argumentara que el conductor estaba lesionado y posteriormente señalara que no podía ser detenido porque esa medida sería ilegal.

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“Es la primera vez que me pasa, tengo ya como ocho años investigando accidentes de tránsito y es la primera vez que un fiscal se niega a recibir un informe de un accidente de esta magnitud. Todavía no entiendo”, manifestó Darwin Hernández, subcomisario de la DNVT, en HCH.

El oficial también aseguró que el sospechoso permanecía bajo custodia policial, pero tuvieron que retirarle la vigilancia debido a la negativa de la fiscalía.

“El detenido lo teníamos bajo custodia, pero tuvimos que quitársela, por lo mismo”, afirmó.

La situación ha provocado cuestionamientos sobre el manejo del caso y el procedimiento aplicado por las autoridades del Ministerio Público en este municipio.

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Tras la polémica, el fiscal general, Pablo Emilio Reyes Theodore, aseguró que el caso será revisado en las próximas horas: “No se va a quedar así la muerte de una ciudadana”, expresó.

Hasta el momento, no se ha informado si el conductor continuará bajo investigación o si se presentarán requerimientos fiscales en su contra. Tampoco se conoce cuál será el proceso de investigación al que se someterá a la fiscal involucrada.

El accidente y la posterior denuncia de la DNVT han generado reacciones entre ciudadanos, especialmente por tratarse de un hecho que dejó una víctima mortal y decenas de personas heridas.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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