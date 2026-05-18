DNVT denuncia que fiscal de Talanga se negó a recibir caso contra conductor que dejó un muerto y 20 heridos

Tegucigalpa, Honduras.- Autoridades de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT) denunciaron que una fiscal del municipio de Talanga se negó a recibir una denuncia contra un conductor de bus señalado de provocar un accidente de tránsito que dejó una persona muerta y al menos 20 heridos, en Guaimaca, el pasado sábado 26 de mayo. De acuerdo con las autoridades de Tránsito, el conductor habría ocasionado el percance mientras realizaba maniobras de rebase en carretera. El caso generó molestia dentro de la DNVT luego de que, según agentes, la fiscal argumentara que el conductor estaba lesionado y posteriormente señalara que no podía ser detenido porque esa medida sería ilegal.

“Es la primera vez que me pasa, tengo ya como ocho años investigando accidentes de tránsito y es la primera vez que un fiscal se niega a recibir un informe de un accidente de esta magnitud. Todavía no entiendo”, manifestó Darwin Hernández, subcomisario de la DNVT, en HCH. El oficial también aseguró que el sospechoso permanecía bajo custodia policial, pero tuvieron que retirarle la vigilancia debido a la negativa de la fiscalía. “El detenido lo teníamos bajo custodia, pero tuvimos que quitársela, por lo mismo”, afirmó. La situación ha provocado cuestionamientos sobre el manejo del caso y el procedimiento aplicado por las autoridades del Ministerio Público en este municipio.