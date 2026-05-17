Denuncian imprudencia de buseros en carretera a Olancho tras fatal accidente en Guaimaca

Tegucigalpa, Honduras.-El reciente accidente registrado en el sector de Las Marías, en el municipio de Guaimaca, Francisco Morazán, donde murió una mujer y varias personas resultaron heridas, volvió a encender las alarmas sobre la peligrosa manera en que algunas unidades son conducidas en esta transitada vía.
Usuarios del transporte interurbano denuncian, a través de redes sociales, la constante imprudencia de conductores de buses que circulan en la carretera hacia Olancho, quienes, según relatan, ponen en riesgo la vida de los pasajeros al competir por ganar línea y captar más usuarios.
En un video reciente que circula en la red se observa a dos autobuses —uno blanco procedente de San Esteban, Olancho, y otro verde con amarillo de Guaimaca— realizando maniobras temerarias al rebasar en una zona de doble línea continua, irrespetando completamente la prohibición de adelantamiento en ese tramo carretero.
Hasta el momento, las autoridades no han confirmado si las unidades grabadas en las imágenes son las mismas involucradas en el fatal accidente que cobró la vida de una mujer; sin embargo, usuarios señalaron que coinciden con los colores de los autobuses que participaron en el percance vial.
El choque ocurrió el sábado 16 de mayo y se vieron involucrados dos buses, un camión cargado con sacos de café y un vehículo tipo paila.
Tras el impacto, miembros de socorro y agentes de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT) se desplazaron al lugar para atender la emergencia y coordinar el traslado de los heridos hacia distintos centros asistenciales.
Entre los lesionados figura un menor de aproximadamente cinco años de edad. Horas después del accidente, se confirmó en Talanga el fallecimiento de una mujer debido a la gravedad de las heridas sufridas en la colisión.
El accidente también dejó severos daños materiales en los vehículos involucrados, mientras pobladores y pasajeros reiteraron el llamado a las autoridades para reforzar los controles y sancionar a conductores que irrespeten las normas de tránsito en la carretera hacia Olancho.