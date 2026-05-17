Denuncian imprudencia de buseros en carretera a Olancho tras fatal accidente en Guaimaca

Tegucigalpa, Honduras.-El reciente accidente registrado en el sector de Las Marías, en el municipio de Guaimaca, Francisco Morazán, donde murió una mujer y varias personas resultaron heridas, volvió a encender las alarmas sobre la peligrosa manera en que algunas unidades son conducidas en esta transitada vía.

Usuarios del transporte interurbano denuncian, a través de redes sociales, la constante imprudencia de conductores de buses que circulan en la carretera hacia Olancho, quienes, según relatan, ponen en riesgo la vida de los pasajeros al competir por ganar línea y captar más usuarios.

En un video reciente que circula en la red se observa a dos autobuses —uno blanco procedente de San Esteban, Olancho, y otro verde con amarillo de Guaimaca— realizando maniobras temerarias al rebasar en una zona de doble línea continua, irrespetando completamente la prohibición de adelantamiento en ese tramo carretero.