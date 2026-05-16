Iba a estrenar carro: hombre muere en SPS por paro cardíaco, presuntamente por golpe de calor

San Pedro Sula, Honduras .- La zona norte del país vivió una escena marcada por la tristeza la tarde de este sábado 16 de mayo, luego de que un hombre perdiera la vida de forma repentina dentro de un restaurante ubicado frente a la tabacalera, sobre el bulevar del Sur, en San Pedro Sula, Cortés. La víctima fue identificada como Alber Ramón Bustillo, de 68 años, originario del Distrito Central, Francisco Morazán, quien había viajado a la zona norte del país con la intención de concretar la compra de un vehículo. De acuerdo con la información preliminar, el ciudadano llegó a San Pedro Sula procedente de Tegucigalpa motivado por la oportunidad de adquirir una camioneta blanca, lo que representaba un objetivo personal importante para él.

Tras realizar la compra del vehículo, el hombre se desplazaba por la ciudad cuando comenzó a sentirse mal, por lo que decidió detenerse en un restaurante de comida rápida para intentar recuperarse. Testigos relataron que, ya dentro del local, el señor Bustillo se sentó y habría intentado tomar un medicamento, pero su estado de salud empeoró de forma repentina. En cuestión de minutos, el hombre se desplomó dentro del establecimiento, provocando la reacción inmediata de las personas que se encontraban en el lugar. Ciudadanos intentaron auxiliarlo practicándole maniobras para reanimarlo mientras se solicitaba apoyo de emergencia.

Sin embargo, pese a los esfuerzos realizados por los presentes y la llegada posterior de los equipos de emergencia, se confirmó que el ciudadano ya no presentaba signos vitales.

Golpe de calor