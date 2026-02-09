Muere conductor de bus escolar mientras trasladaba alumnos en Tegucigalpa

Tegucigalpa, Honduras.– El conductor de un bus escolar perdió la vida este lunes -9 de febrero- luego de sufrir una descompensación mientras trasladaba a un grupo de estudiantes en la capital.

Según información preliminar, el hombre comenzó a presentar múltiples complicaciones de salud cuando se encontraba al volante.

Personas que se encontraban en el lugar advirtieron la situación y le brindaron auxilio inmediato, lo que permitió evitar un accidente mayor.