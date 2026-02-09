Muere conductor de bus escolar mientras trasladaba alumnos en Tegucigalpa

Tegucigalpa, Honduras.– El conductor de un bus escolar perdió la vida este lunes -9 de febrero- luego de sufrir una descompensación mientras trasladaba a un grupo de estudiantes en la capital.
Según información preliminar, el hombre comenzó a presentar múltiples complicaciones de salud cuando se encontraba al volante.
Personas que se encontraban en el lugar advirtieron la situación y le brindaron auxilio inmediato, lo que permitió evitar un accidente mayor.
Posteriormente, el conductor fue trasladado de emergencia a la Clínica Periférica de Emergencias (Cliper), ubicada en la colonia Hato de Enmedio; sin embargo, minutos después de su ingreso se confirmó su fallecimiento.
Los estudiantes que se transportaban en la unidad resultaron ilesos, ya que el conductor logró detener el vehículo antes de perder el conocimiento por completo.
Hasta el momento se desconoce la causa oficial de la muerte, aunque de manera preliminar las autoridades presumen que podría tratarse de un paro cardíaco.
El caso fue calificado inicialmente como “indeterminado” mientras se realizan las diligencias correspondientes para esclarecer las circunstancias del deceso.
Padres de familia y alumnos que se encontraban en el autobús se mostraron visiblemente alarmados por lo ocurrido.