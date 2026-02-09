Hallan a mujer encadenada y con candados en una calle de Siguatepeque

Siguatepeque, Honduras.- Una mujer fue encontrada amarrada con cadenas y candados la mañana de este lunes -9 de febrero- en el municipio de Siguatepeque, departamento de Comayagua.
El hallazgo ocurrió en el barrio El Carmen, específicamente en una esquina frente a la Casa de la Cultura. Vecinos del sector se percataron de la presencia de la joven y de inmediato alertaron a las autoridades policiales.
Agentes de la Policía Nacional (PN) se trasladaron hasta el lugar y confirmaron que la mujer se encontraba recostada sobre una calle de tierra, con los pies atados con una cadena asegurada con varios candados.
En un inicio, los pobladores se mostraron alarmados, ya que la joven no presentaba movimiento alguno y parecía estar sin vida. No obstante, al momento de la llegada de los agentes, la mujer reaccionó.
La víctima no brindó mayores detalles sobre su identidad; únicamente manifestó llamarse “Jessica” y no dio información sobre las personas que la habrían dejado en esa condición.
Al momento del hallazgo, vestía un buzo negro, una sudadera azul y no portaba calzado. Vecinos del sector indicaron que no la habían visto anteriormente en la zona.
Las autoridades informaron que ya iniciaron las investigaciones para determinar la identidad de la mujer y esclarecer las circunstancias que la llevaron a esta situación.
Mientras tanto, la joven fue trasladada a las instancias correspondientes para brindarle protección y atención, a la espera de que familiares se presenten para reclamarla.