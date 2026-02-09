Hallan a mujer encadenada y con candados en una calle de Siguatepeque

Siguatepeque, Honduras.- Una mujer fue encontrada amarrada con cadenas y candados la mañana de este lunes -9 de febrero- en el municipio de Siguatepeque, departamento de Comayagua.

El hallazgo ocurrió en el barrio El Carmen, específicamente en una esquina frente a la Casa de la Cultura. Vecinos del sector se percataron de la presencia de la joven y de inmediato alertaron a las autoridades policiales.

Agentes de la Policía Nacional (PN) se trasladaron hasta el lugar y confirmaron que la mujer se encontraba recostada sobre una calle de tierra, con los pies atados con una cadena asegurada con varios candados.