  1. Inicio
  2. · Sucesos

Hallan a mujer encadenada y con candados en una calle de Siguatepeque

La joven fue encontrada recostada en una calle de tierra del barrio El Carmen y, aunque inicialmente parecía sin vida, reaccionó al llegar la Policía

  • Actualizado: 09 de febrero de 2026 a las 16:07
Hallan a mujer encadenada y con candados en una calle de Siguatepeque

El hallazgo ocurrió en el barrio El Carmen, específicamente en una esquina frente a la Casa de la Cultura.

 Foto: Cortesía

Siguatepeque, Honduras.- Una mujer fue encontrada amarrada con cadenas y candados la mañana de este lunes -9 de febrero- en el municipio de Siguatepeque, departamento de Comayagua.

El hallazgo ocurrió en el barrio El Carmen, específicamente en una esquina frente a la Casa de la Cultura. Vecinos del sector se percataron de la presencia de la joven y de inmediato alertaron a las autoridades policiales.

Agentes de la Policía Nacional (PN) se trasladaron hasta el lugar y confirmaron que la mujer se encontraba recostada sobre una calle de tierra, con los pies atados con una cadena asegurada con varios candados.

Matan a presunto asaltante en túnel peatonal del bulevar Centroamérica

En un inicio, los pobladores se mostraron alarmados, ya que la joven no presentaba movimiento alguno y parecía estar sin vida. No obstante, al momento de la llegada de los agentes, la mujer reaccionó.

La víctima no brindó mayores detalles sobre su identidad; únicamente manifestó llamarse “Jessica” y no dio información sobre las personas que la habrían dejado en esa condición.

Al momento del hallazgo, vestía un buzo negro, una sudadera azul y no portaba calzado. Vecinos del sector indicaron que no la habían visto anteriormente en la zona.

Montaron falso operativo: así mataron a alias "Calaca" en bar del bulevar Morazán

Las autoridades informaron que ya iniciaron las investigaciones para determinar la identidad de la mujer y esclarecer las circunstancias que la llevaron a esta situación.

Mientras tanto, la joven fue trasladada a las instancias correspondientes para brindarle protección y atención, a la espera de que familiares se presenten para reclamarla.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias