Varias personas heridas deja múltiple colisión en Choloma, Cortés; no hay paso

Cortés, Honduras.- Una múltiple colisión se registró esta mañana en la carretera que conecta Choloma con San Pedro Sula, Cortés, dejando varias personas heridas, provocando además congestionamiento vehicular en la zona.

Según reportes preliminares, la colisión involucró tres rastras de carga pesada y tres vehículos livianos, entre ellos un pick-up, donde viajaba una familia de seis integrantes que resultaron heridos.

El incidente se registró cuando una de las rastras quedó varada al intentar realizar una maniobra de retorno, provocando que otros vehículos colisionaran en ambos carriles de la carretera.