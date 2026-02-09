Varias personas heridas deja múltiple colisión en Choloma, Cortés; no hay paso

Cortés, Honduras.- Una múltiple colisión se registró esta mañana en la carretera que conecta Choloma con San Pedro Sula, Cortés, dejando varias personas heridas, provocando además congestionamiento vehicular en la zona.
Según reportes preliminares, la colisión involucró tres rastras de carga pesada y tres vehículos livianos, entre ellos un pick-up, donde viajaba una familia de seis integrantes que resultaron heridos.
El incidente se registró cuando una de las rastras quedó varada al intentar realizar una maniobra de retorno, provocando que otros vehículos colisionaran en ambos carriles de la carretera.
Según versiones, todo ocurrió frente al portón de la empresa IMSA, donde una rastra embistió al pick-up en el carril de Choloma hacia San Pedro Sula, mientras que en el carril contrario, de San Pedro Sula hacia Choloma, otras dos rastras impactaron dos vehículos particulares.
Miembros del Cuerpo de Bomberos y paramédicos del sistema de emergencia llegaron minutos después para atender a los heridos, quienes fueron trasladados al centro hospitalario de la región para recibir atención médica.
El accidente provocó un colapso del tráfico en el carril que conduce hacia San Pedro Sula, donde agentes de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT) intentar agilizar el paso y realizar los peritajes correspondientes.
Las autoridades trabajan para determinar el grado de responsabilidad de cada conductor, especialmente del motorista de la rastra que quedó obstruyendo la vía.