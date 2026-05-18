A golpes matan a un indigente en Intibucá

Intibucá, Honduras.-Un indigente fue hallado muerto la mañana de este lunes 18 de mayo frente a la Alcaldía de Intibucá.

Hasta el momento se desconoce la identidad del fallecido, que vestía un pantalón jean color azul, una camisa roja y una chumpa en tonos azules.

Informes preliminares indican que el cadáver del hombre fue encontrado por las personas que pasaban por la zona y lo vieron tirado sobre la basura.