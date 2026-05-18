A golpes matan a un indigente en Intibucá

Intibucá, Honduras.-Un indigente fue hallado muerto la mañana de este lunes 18 de mayo frente a la Alcaldía de Intibucá.
Hasta el momento se desconoce la identidad del fallecido, que vestía un pantalón jean color azul, una camisa roja y una chumpa en tonos azules.
Informes preliminares indican que el cadáver del hombre fue encontrado por las personas que pasaban por la zona y lo vieron tirado sobre la basura.
Al acercarse para brindarle atención, se percataron de que no tenía signos vitales, por lo que alertaron a las autoridades.
Agentes policiales llegaron hasta el lugar y confirmaron que el hombre no respiraba, por lo que procedieron a acordonar la escena.
Se espera que, una vez se realice el levantamiento del cadáver, se pueda conocer su identidad, además de su causa de muerte.
Las autoridades ya iniciaron con las pesquisas de este caso para conocer cómo murió y quién está involucrado.