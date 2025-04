Trump publica foto de Kilmar Ábrego como prueba de que pertenece a la MS-13

Washington, Estados Unidos.- Con una fotografía de los supuestos nudillos de Kilmar Ábrego García, migrante deportado por "error" hacia El Salvador, el presidente Donald Trump sostuvo que sí es miembro de la Mara Salvatrucha (MS-13)

A través de un mensaje en su cuenta de X, el mandatario estadounidense mencionó que dos cortes también señalaron a Ábrego García como miembro de la peligrosa banda criminal, además de haber golpeado a su esposa.

"Esta es la mano del hombre que los demócratas sienten que debe ser retornado hacia los Estados Unidos porque es una "persona buena e inocente". Ellos dicen que no es miembro de la MS-13, pese a que tiene MS-13 tatuado en sus nudillos, y dos tribunales de gran prestigio lo declararon miembro de la MS-13, golpeó a su esposa, etc. Me eligieron para expulsar a la gente mala de Estados Unidos, entre otras cosas. Se me debe permitir hacer mi trabajo", escribió.