Alcaldía cierra puente Juan Manuel Gálvez por instalación de vigas este lunes por la noche

Tegucigalpa, Honduras.- Los conductores que circulen por el sector del puente Juan Manuel Gálvez deberán tomar rutas alternas durante la noche de este lunes 17 de agosto, debido al cierre total de la estructura para permitir trabajos de instalación de vigas. La Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC) informó que el cierre comenzará a las 9:00 de la noche y se extenderá hasta las 4:00 de la madrugada. La medida afectará el carril con dirección hacia Los Próceres, en la salida hacia Valle de Ángeles y el anillo periférico. El cierre será necesario para ejecutar las labores de instalación de vigas, trabajos que requieren mantener despejada la vía para garantizar la seguridad de los trabajadores y de los conductores.

Las autoridades recomendaron a los usuarios de esta importante conexión vial planificar sus recorridos con anticipación y evitar circular por el sector durante el horario establecido. La interrupción del paso se realizará durante la noche para reducir el impacto en el tránsito vehicular, debido a que durante esas horas disminuye el flujo de automóviles por esta zona de la capital. El puente Juan Manuel Gálvez es una de las estructuras utilizadas por los conductores que se movilizan entre Tegucigalpa, Valle de Ángeles y otros sectores conectados con el anillo periférico. Los trabajos forman parte de las intervenciones que se ejecutan en la infraestructura vial de la capital, donde una de las rampas se está reconstruyendo, ya que en abril del 2025 colapsó, bloquenado el paso de una de las vias.