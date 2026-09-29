Rescatan ilesos a pasajeros tras encallar un yate en el muelle de La Ceiba

Atlántida, Honduras.- Momento de zozobra pero con un final favorable se vivió la tarde de este martes, luego de que la embarcación Tropical Wave, perteneciente a la empresa Galaxy Wave, encallara en la bocana del muelle de cabotaje de La Ceiba cuando regresaba desde la isla de Roatán, en el departamento de Islas de la Bahía.
A pesar del percance, la rápida respuesta de las autoridades y equipos de socorro permitió poner a salvo a todos los ocupantes.
"Gracias a la oportuna intervención se pudo sacar a los pasajeros sin problemas y también su equipaje", acotó el teniente de fragata Rosales del Primer Batallón de Infantería Marina.
Según las primeras indagaciones, el yate habría quedado atrapado en un banco de arena al momento de intentar ingresar al muelle.
Sin embargo, las causas exactas del incidente aún se encuentran bajo investigación.
"Estamos investigando qué pasó porque, al parecer, la profundidad donde encalló es de 11 pies según el sondeo que hicimos, y el yate tiene un calado de 5 pies. Pero es prematuro decir qué pasó, estamos investigando", explicó Jean Rosa, gerente del puerto de La Ceiba.
Por su parte, el teniente Rosales señaló que no se descarta ninguna hipótesis y que "podría tratarse de un error humano, pero se está investigando" para esclarecer los hechos.
Los pasajeros desembarcaron sanos y salvos, completando la evacuación sin mayores incidencias ni personas lesionadas.