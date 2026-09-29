Rescatan ilesos a pasajeros tras encallar un yate en el muelle de La Ceiba

Atlántida, Honduras.- Momento de zozobra pero con un final favorable se vivió la tarde de este martes, luego de que la embarcación Tropical Wave, perteneciente a la empresa Galaxy Wave, encallara en la bocana del muelle de cabotaje de La Ceiba cuando regresaba desde la isla de Roatán, en el departamento de Islas de la Bahía.

A pesar del percance, la rápida respuesta de las autoridades y equipos de socorro permitió poner a salvo a todos los ocupantes.

"Gracias a la oportuna intervención se pudo sacar a los pasajeros sin problemas y también su equipaje", acotó el teniente de fragata Rosales del Primer Batallón de Infantería Marina.