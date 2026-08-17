"Melito" Zelaya afirma que Nasry Asfura tiene la capacidad para corregir el rumbo del país

Tegucigalpa, Honduras.- José Manuel Zelaya, hijo menor de los expresidentes Manuel Zelaya y Xiomara Castro, afirmó que Nasry Asfura es un hombre capacitado y confía en que pueda sacar adelante la nación. "Melito", como es conocido, fue del criterio que la actual situación del país no es culpa de Asfura. Consideró que, por años, los gobiernos que han pasado tomaron malas decisiones y hoy se reflejan esos resultados.

El mensaje no gustó a algunos simpatizantes de Libertad y Refundación (Libre), mientras otras personas lo felicitaron por su postura. "El país no llegó a este punto en ocho meses. Reconocerlo no significa justificar desaciertos", inició diciendo en X. Zelaya puntualizó que "la realidad que vivimos hoy es el reflejo de décadas de malas decisiones, errores de distintas administraciones, problemas que nunca fueron resueltos y una polarización política que, en muchas ocasiones, ha puesto la ideología y los intereses partidarios por encima de las soluciones prácticas que el país realmente necesita".

El país no llegó a este punto en ocho meses. Reconocerlo no significa justificar desaciertos.



La realidad que vivimos hoy es el reflejo de décadas de malas decisiones, errores de distintas administraciones, problemas que nunca fueron resueltos y una polarización política que, en... — Jose Manuel Zelaya Castro (@melitozelaya) August 16, 2026

En cuanto al jefe de Estado, opinó: "Creo que el presidente Asfura tiene la capacidad y la oportunidad de corregir y reorientar el rumbo. Eso no significa un respaldo absoluto: significa reconocer lo que considero acertado y señalar, con la misma libertad, aquello que considere equivocado".