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Futbolista casi muere ahogado: Así lo rescataron de una piscina y está en coma inducido

El joven de 20 años fue trasladado de emergencia en helicóptero a un hospital de Sassari, donde permanece ingresado en la unidad de cuidados intensivos debido a una importante acumulación de líquido en los pulmones

  • Actualizado: 17 de agosto de 2026 a las 14:47
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Reconocido delantero Cagliari se encuentra en estado grave y bajo coma inducido tras sufrir un accidente en una piscina.

 Foto: Cortesía.
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El futbolista francés Yael Trepy, delantero del Cagliari de Italia, se encuentra hospitalizado en estado grave luego de sufrir un accidente en una piscina durante sus vacaciones en Cerdeña.
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El jugador de 20 años tuvo dificultades para mantenerse a flote después de terminar en la zona más profunda de la piscina por causas que todavía no han sido esclarecidas.
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El incidente ocurrió alrededor de las 18:00 horas del domingo en el norte de la isla italiana, según la reconstrucción inicial de los hechos.
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Trepy habría estado a punto de ahogarse antes de ser auxiliado por los servicios de emergencia que acudieron al lugar.
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Debido a la gravedad de su estado, el futbolista fue trasladado en helicóptero hasta el Hospital Civil Santissima Annunziata de Sassari.
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El Cagliari confirmó que el joven permanece ingresado en la unidad de cuidados intensivos del centro médico.
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Los médicos realizaron una tomografía del tórax que detectó una importante acumulación de líquido en los pulmones.
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Ante esta situación, el cuerpo médico decidió mantener al futbolista en coma inducido y bajo vigilancia permanente.
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El club italiano aseguró que mantiene comunicación constante con el hospital y con los familiares del jugador.
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La entidad también señaló que sigue con máxima atención la evolución de su estado de salud durante las próximas horas.
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Trepy nació en 2006 en Villeneuve-Saint-Georges, localidad ubicada en la región francesa de Île-de-France, y comenzó su formación futbolística en el equipo de su ciudad.
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Posteriormente pasó por el Créteil-Lusitanos, donde permaneció hasta finales de 2022 antes de dar el salto al fútbol italiano.
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En enero de 2023 se incorporó al Cagliari y rápidamente comenzó a destacar en las categorías inferiores del club, especialmente con el equipo sub-18.
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Durante su primera temporada completa en Cerdeña, el delantero consiguió marcar 14 goles y se convirtió en uno de los jóvenes con mayor proyección de la institución.
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En enero de 2026 recibió la oportunidad de debutar con el primer equipo ante el Cremonese y tuvo un estreno espectacular al marcar apenas cuatro minutos después de ingresar al terreno de juego.
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Su tanto llegó en el minuto 88 y permitió al Cagliari rescatar un empate 2-2, en una de las actuaciones más recordadas de su todavía corta carrera profesional.
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