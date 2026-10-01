Anne Hathaway confiesa el síntoma más "descabellado" de su tercer embarazo

Anne Hathaway asegura que su tercer embarazo le dejó un olfato capaz de "oler el tiempo".
La actriz estadounidense lo contó en The Tonight Show Starring Jimmy Fallon, donde repasó cómo ha sido esta gestación frente a la de su primer hijo.
Ante el presentador, Hathaway recordó que en aquella primera ocasión el síntoma dominante fue la fatiga, algo que esta vez no apareció.
"Esta vez mi principal síntoma fue... bueno, acné, pero tuve, como, el olfato más descabellado", dijo. Una persona del público soltó un grito ahogado y la actriz se volvió hacia ella para responder con un "¡Sí!".
Según su relato, ese sentido agudizado funciona como una máquina del tiempo.
"Hueles el tiempo", resumió, y detalló que el efecto abarca todos los veranos que una ciudad lleva acumulados. Bromeó con que un aroma la transportó a otra época. "Volví a los 80", afirmó.
El fenómeno se intensificó durante las giras de promoción. Hathaway relató que los accesos traseros de los hoteles la obligaban a pasar junto a contenedores de basura y a cruzar cocinas, y que en los ascensores percibía cada pedido de servicio a la habitación. Calificó la experiencia de asombrosa y la comparó con una escena de Goodfellas.
Los perfumes fueron un capítulo aparte. "El perfume era muy intenso", explicó. Entre risas contó que le costaba sobrellevar los saludos efusivos de personas queridas envueltas en fragancias fuertes.
La actriz también resumió con humor las metas de cada etapa. "En el primer trimestre, mi meta era no tener arcadas en público", dijo, y agregó que ahora, en el tercero, aspira a "no caminar como pato en público".
Hathaway reveló además que se enteró del embarazo unas dos semanas y media antes de que arrancara la gira de prensa de The Devil Wears Prada 2, y que en ese momento se preguntó cómo lograría que todo encajara.