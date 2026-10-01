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Anne Hathaway confiesa el síntoma más "descabellado" de su tercer embarazo

Entre estrenos, viajes y entrevistas, Anne Hathaway revela el síntoma que más la sorprendió durante su tercer embarazo, y lo cuenta con mucho humor

  • Actualizado: 01 de octubre de 2026 a las 14:39
Anne Hathaway confiesa el síntoma más descabellado de su tercer embarazo
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Anne Hathaway asegura que su tercer embarazo le dejó un olfato capaz de "oler el tiempo".

 Foto: Shuterstock
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La actriz estadounidense lo contó en The Tonight Show Starring Jimmy Fallon, donde repasó cómo ha sido esta gestación frente a la de su primer hijo.

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Ante el presentador, Hathaway recordó que en aquella primera ocasión el síntoma dominante fue la fatiga, algo que esta vez no apareció.

 Foto: Captura de pantalla
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"Esta vez mi principal síntoma fue... bueno, acné, pero tuve, como, el olfato más descabellado", dijo. Una persona del público soltó un grito ahogado y la actriz se volvió hacia ella para responder con un "¡Sí!".

 Foto: Captura de pantalla
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Según su relato, ese sentido agudizado funciona como una máquina del tiempo.

 Foto: Captura de pantalla
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"Hueles el tiempo", resumió, y detalló que el efecto abarca todos los veranos que una ciudad lleva acumulados. Bromeó con que un aroma la transportó a otra época. "Volví a los 80", afirmó.

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El fenómeno se intensificó durante las giras de promoción. Hathaway relató que los accesos traseros de los hoteles la obligaban a pasar junto a contenedores de basura y a cruzar cocinas, y que en los ascensores percibía cada pedido de servicio a la habitación. Calificó la experiencia de asombrosa y la comparó con una escena de Goodfellas.

 Foto: EFE
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Los perfumes fueron un capítulo aparte. "El perfume era muy intenso", explicó. Entre risas contó que le costaba sobrellevar los saludos efusivos de personas queridas envueltas en fragancias fuertes.

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La actriz también resumió con humor las metas de cada etapa. "En el primer trimestre, mi meta era no tener arcadas en público", dijo, y agregó que ahora, en el tercero, aspira a "no caminar como pato en público".

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Hathaway reveló además que se enteró del embarazo unas dos semanas y media antes de que arrancara la gira de prensa de The Devil Wears Prada 2, y que en ese momento se preguntó cómo lograría que todo encajara.

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