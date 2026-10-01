Anne Hathaway confiesa el síntoma más "descabellado" de su tercer embarazo

El fenómeno se intensificó durante las giras de promoción. Hathaway relató que los accesos traseros de los hoteles la obligaban a pasar junto a contenedores de basura y a cruzar cocinas, y que en los ascensores percibía cada pedido de servicio a la habitación. Calificó la experiencia de asombrosa y la comparó con una escena de Goodfellas.