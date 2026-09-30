Johana Bermúdez no ha recomendado caminar ante el alza de los combustibles

Tegucigalpa, Honduras.- En redes sociales circula una publicación que atribuye a la diputada del Partido Nacional Johana Bermúdez una supuesta declaración en la que propone a los hondureños caminar ante el incremento en los precios de los combustibles. Sin embargo, esto es falso. No existen registros en medios de comunicación ni en fuentes confiables que confirmen la supuesta declaración. Además, Johana Bermúdez, diputada del Partido Nacional, confirmó a EH Verifica que no expresó esas palabras. "Caminen es bueno para la salud: Johana Bermudez ante aumento al precio de la gasolina. Sabemos que los precios de los combustibles van de subida, pero el pueblo hondureño tiene que ser consciente del por qué y de los motivos. Es más, los invito a empezar a caminar; hacer ejercicio es parte de la salud”, expresó la reconocida diputada nacionalista”, dice literalmente la descripción de una entrada en Facebook, compartida decenas de veces desde el 30 de septiembre.

La publicación atribuida a Johana Bermúdez circula en medio de una serie de incrementos en los precios de los combustibles en Honduras. Para la semana que comenzó el 28 de septiembre de 2026, el país acumuló 11 semanas consecutivas de alzas en los derivados del petróleo, según los registros de la Secretaría de Energía (SEN).

Falsa recomendación