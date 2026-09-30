Tomás Zambrano afirma que el diésel costaría más de L200 sin subsidio, pero sin el apoyo de esta semana habría costado L159.27

Tegucigalpa, Honduras.- El presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, afirmó que el galón de diésel, que desde el 28 de septiembre de 2026 tiene un precio de 153.53 lempiras, tendría un valor superior a los 200 lempiras si no contara con el subsidio aplicado por el Gobierno. “El incremento de esta semana se subsidió el 70% del galón de combustible de diésel, que está llegando a 153 lempiras hoy; si no tuviera el apoyo del subsidio, andaría en más de 200 lempiras el valor”, afirmó (a partir del segundo 24).

La afirmación es engañosa porque mezcla un dato correcto con uno incorrecto. Es correcto que, desde el 28 de septiembre, el Gobierno cubre el 70% del incremento subsidiable; sin embargo, el apoyo aplicado esa semana fue de 5.74 lempiras, por lo que, sin ese monto, el galón habría costado 159.27 lempiras. Además, según expertos, no es metodológicamente correcto sumar los subsidios de semanas anteriores al precio actual, pues durante 2026 también hubo rebajas que modificaron el precio del diésel y a las que no se les aplicó subsidio. EH Verifica consultó a Zambrano sobre su aseveración, pero hasta el cierre de esta verificación no obtuvo respuesta. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

Subsidio del 70%

Los datos de la Secretaría de Energía (SEN) confirman que el apoyo económico temporal aumentó del 65% al 70% para la gasolina regular y el diésel desde el lunes 28 de septiembre. Este porcentaje no significa que el Gobierno cubra el 70% del precio total del galón de diésel. El apoyo se aplica sobre el incremento que corresponde trasladar al consumidor dentro de la estructura semanal de precios. También es correcto el precio mencionado por Zambrano. Según la estructura divulgada por la SEN, desde el 28 de septiembre el galón de diésel cuesta 153.53 lempiras en Tegucigalpa, después de registrar un incremento de 2.43 lempiras respecto a la semana anterior.

Subsidio al incremento, no al precio