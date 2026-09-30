Funcionarios de gobierno exponen beneficios de la Ley de Justicia Energética

Tegucigalpa, Honduras.- Representantes del gobierno dieron a conocer sus consideraciones sobre la sanción de la Ley de Justicia Energética por parte del presidente de la República, Nasry Asfura. El ministro de Finanzas, Emilio Hernández Hércules, detalló: "vemos con muy buenos ojos la sanción por parte del Ejecutivo de esta ley". "Esta ley ha sido esperada no sólo por el pueblo hondureño, sino que también por los inversionistas" manifestó Hernández Hércules.

"Como secretaria de Finanzas vamos a seguir apoyando al equipo energético para que tengan la inversión necesaria, para que haya mayor inversión y mayor competitividad", explicó el ministro de Finanzas. Por su parte, Guillermo Peña, Gerente de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), manifestó que "hoy arranca el conteo para reducir el costo de la generación". Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse "Tenemos el mandato de ordenar la casa y buscar la estabilidad y reducir las fallas en el sistema" dijo.

En tanto, Héctor Corrales, Comisionado Presidente de la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica (CREE) destacó: "mencionar cuatro cosas. El artículo 1 impide que la tarifa suba pero que no baje y el informe técnico será publicado".

La CREE comienza el trabajo para beneficiar al consumidor

Mientras que el ministro de la Presidencia, Juan Carlos García, dijo: "todos sabemos que en el artículo 11 de la ley, quien preside el comité es el ministro de la Presidencia". "Con este comité nos hemos reunido para acelerar el paso de esta ley", comentó García. "Hoy tenemos la visita que estará trabajando con el equipo técnico" anunció el ministro de la presidencia.