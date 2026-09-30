Alerta en la Selección de Honduras: Otro referente sería baja ante Martinica en Nations League

Tegucigalpa, Honduras.- Tras su histórico triunfo ante Jamaica, la Selección Nacional de Honduras ya le dio vuelta a la página y tiene la mirada puesta en su próximo compromiso de la Liga de Naciones de Concacaf. La Bicolor enfrentará este viernes 2 de octubre a Martinica, en un partido clave para continuar con vida en el torneo. En el campamento hondureño no hay tiempo para relajarse ni celebrar de más. Bajo las órdenes del seleccionador José Francisco Molina, el combinado catracho comenzó a preparar de lleno el encuentro ante los martiniqueños, con la misión de mantener el buen momento después de la importante victoria conseguida en Kingston.

Sin embargo, no todo son buenas noticias. En las últimas horas surgió preocupación dentro del equipo nacional debido al estado físico de uno de sus principales referentes: Denil Maldonado. El defensor central sufrió un fuerte golpe en el tobillo izquierdo durante el primer tiempo del partido ante Jamaica. A pesar del dolor, el futbolista continuó en el terreno de juego y completó el encuentro, demostrando su importancia dentro de la estructura defensiva de la Bicolor. Honduras permaneció en Kingston para preparar el duelo frente a Martinica y, durante el entrenamiento del martes, Maldonado fue observado trabajando de manera diferenciada respecto al resto de sus compañeros. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse De acuerdo con lo trascendido desde el entorno de la selección, el zaguero del Rubin Kazan presenta molestias en la pierna derecha, mientras que su tobillo permanece inflamado. La situación mantiene en alerta al cuerpo técnico, que espera conocer la evolución del defensor antes de tomar una decisión definitiva.