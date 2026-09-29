Datos: El rendimiento de Honduras vs Jamaica en la Nations League 2026-2027

Honduras cerró una noche histórica en Kingston con una victoria ante Jamaica por la segunda jornada de la Nations League 2026-2027 y las estadísticas de Sofascore reflejan un partido en el que la Bicolor generó más peligro y tuvo mayor control en diferentes facetas del juego.
La selección dirigida por Francisco Molina acumuló 14 disparos durante los 90 minutos, con tres ocasiones consideradas claras frente a apenas una oportunidad de peligro real generada por el conjunto caribeño.
Esa superioridad ofensiva también quedó reflejada en los goles esperados, ya que Honduras terminó el encuentro con un xG ("Expected Goals" en inglés) de 1.76, mientras que Jamaica apenas alcanzó un 0.61.
Además, el conjunto hondureño obligó a intervenir en varias oportunidades al guardameta Andre Blake, quien terminó como una de las figuras del partido al completar seis atajadas para mantener a Jamaica con posibilidades hasta el final.
Honduras también sacó ventaja en los tiros de esquina, al registrar cinco saques desde el banderín frente a los tres que consiguió Jamaica, otra estadística que refleja la presencia ofensiva de la "H".
El dominio también se trasladó al manejo y circulación del balón, una de las principales apuestas de Francisco Molina desde su llegada al banquillo de la Selección Nacional de Honduras.
Honduras completó 50 pases más que Jamaica durante el encuentro, mostrando una mayor participación en la construcción del juego y una intención de mantener la posesión para controlar diferentes tramos del partido.
Jamaica fue superior solo en el apartado de faltas, pues los locales cometieron 20 infracciones frente a las 15 registradas por Honduras. Pese a esa diferencia, la Bicolor terminó con una expulsión, ya que Dereck Moncada vio la tarjeta roja por una jugada que posteriormente fue apelada por la FFH ante las instancias correspondientes.
En cuanto al rendimiento individual, Sofascore colocó entre los jugadores hondureños mejor valorados a Deybi Flores, Jonathan Rubio, Alejandro Reyes, Giancarlos Sacaza y Keyrol Figueroa, todos con una calificación superior a 7.5.
Los números, por tanto, muestran a una Honduras que no solo consiguió un triunfo histórico en Kingston, sino que también presentó mejores registros en generación de ocasiones, goles esperados, tiros de esquina y circulación del balón, que le permitieron sumar los tres puntos y mantenerse con vida en la Nations League 2026-2027.