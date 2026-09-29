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“Lo enchacharon”: Revelan qué pasó con el exjugador hondureño Alexis Duarte tras recaer en vicios

Sus allegados buscan que Duarte tenga una nueva oportunidad para recuperar su vida

  • Actualizado: 29 de septiembre de 2026 a las 11:22
“Lo enchacharon”: Revelan qué pasó con el exjugador hondureño Alexis Duarte tras recaer en vicios
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Giro inesperado en el caso del exjugador hondureño Alexis Duarte. Toman decisión luego de que volviera a caer en vicios y vivir en la calle.

Fotos: Cortesía.
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Alexis Duarte volvió a enfrentar uno de los momentos más difíciles de su vida tras recaer en el consumo de alcohol y otras sustancias.
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El exfutbolista hondureño había causado preocupación recientemente al revelar que llevaba más de una semana durmiendo en las calles de Tela.
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Duarte, recordado por su destacada carrera en el fútbol hondureño, reconoció públicamente que necesitaba ayuda para salir nuevamente de las adicciones.
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El exjugador incluso hizo un llamado a las autoridades y personas cercanas para que le ayudaran a iniciar un nuevo proceso de recuperación.
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Ahora, ante la situación de vulnerabilidad en la que se encontraba, sus allegados habrían tomado una decisión para intentar ayudarlo.
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Duarte habría sido recogido durante la mañana de este lunes para ser trasladado nuevamente a un centro de rehabilitación en San Juan Pueblo, Atlántida.
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Según la información difundida por el comunicador Ricardo Lujan, el traslado se habría realizado con la intervención de personas cercanas al exfutbolista.
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Duarte no habría aceptado inicialmente trasladarse por voluntad propia, por lo que sus allegados tuvieron que intervenir para llevarlo al centro.

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"Lo enchacharon y lo llevaron para el centro de rehabilitación que está en San Juan Pueblo", informó otra de las personas que estuvieron involucradas.
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De esta manera, el exjugador volverá a un lugar que ya conoce y donde anteriormente logró avanzar en su proceso de recuperación.
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San Juan Pueblo ya había sido escenario de uno de los capítulos más importantes en la lucha de Duarte contra las adicciones.
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En 2024, el exfutbolista estuvo en un centro de rehabilitación de esa zona y en ese momento manifestó su deseo de cambiar de vida.
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En aquella ocasión, Duarte aseguró que quería alejarse del alcohol y las drogas y recuperar nuevamente el rumbo de su vida.
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El exmediocampista también ha vivido anteriormente otros procesos de recuperación y llegó a mantenerse alejado de los vicios durante períodos importantes.
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Sin embargo, con el paso del tiempo volvió a recaer y recientemente reconoció públicamente la difícil situación que estaba atravesando.
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Su caso volvió a generar preocupación entre aficionados y personas que recuerdan su etapa como futbolista profesional.
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Duarte fue una de las figuras destacadas del fútbol hondureño durante la década de los 90 y principios de los 2000.
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Durante su carrera defendió las camisetas de Petrotela, Platense, Marathón, Vida, Deportes Savio y otros clubes.
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Su talento incluso lo llevó a formar parte de uno de los equipos más recordados de Marathón y a convertirse en un futbolista reconocido en la Liga Nacional.
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Ahora, después de volver a tocar fondo, sus allegados buscan que Duarte tenga una nueva oportunidad para recuperar su vida mediante un proceso de rehabilitación.
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El traslado a San Juan Pueblo abre nuevamente una puerta para Alexis Duarte, quien tendrá que afrontar otro proceso en su lucha por dejar atrás las adicciones.
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