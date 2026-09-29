“Lo enchacharon”: Revelan qué pasó con el exjugador hondureño Alexis Duarte tras recaer en vicios

Giro inesperado en el caso del exjugador hondureño Alexis Duarte. Toman decisión luego de que volviera a caer en vicios y vivir en la calle.
Alexis Duarte volvió a enfrentar uno de los momentos más difíciles de su vida tras recaer en el consumo de alcohol y otras sustancias.
El exfutbolista hondureño había causado preocupación recientemente al revelar que llevaba más de una semana durmiendo en las calles de Tela.
Duarte, recordado por su destacada carrera en el fútbol hondureño, reconoció públicamente que necesitaba ayuda para salir nuevamente de las adicciones.
El exjugador incluso hizo un llamado a las autoridades y personas cercanas para que le ayudaran a iniciar un nuevo proceso de recuperación.
Ahora, ante la situación de vulnerabilidad en la que se encontraba, sus allegados habrían tomado una decisión para intentar ayudarlo.
Duarte habría sido recogido durante la mañana de este lunes para ser trasladado nuevamente a un centro de rehabilitación en San Juan Pueblo, Atlántida.
Según la información difundida por el comunicador Ricardo Lujan, el traslado se habría realizado con la intervención de personas cercanas al exfutbolista.
Duarte no habría aceptado inicialmente trasladarse por voluntad propia, por lo que sus allegados tuvieron que intervenir para llevarlo al centro.
"Lo enchacharon y lo llevaron para el centro de rehabilitación que está en San Juan Pueblo", informó otra de las personas que estuvieron involucradas.
De esta manera, el exjugador volverá a un lugar que ya conoce y donde anteriormente logró avanzar en su proceso de recuperación.
San Juan Pueblo ya había sido escenario de uno de los capítulos más importantes en la lucha de Duarte contra las adicciones.
En 2024, el exfutbolista estuvo en un centro de rehabilitación de esa zona y en ese momento manifestó su deseo de cambiar de vida.
En aquella ocasión, Duarte aseguró que quería alejarse del alcohol y las drogas y recuperar nuevamente el rumbo de su vida.
El exmediocampista también ha vivido anteriormente otros procesos de recuperación y llegó a mantenerse alejado de los vicios durante períodos importantes.
Sin embargo, con el paso del tiempo volvió a recaer y recientemente reconoció públicamente la difícil situación que estaba atravesando.
Su caso volvió a generar preocupación entre aficionados y personas que recuerdan su etapa como futbolista profesional.
Duarte fue una de las figuras destacadas del fútbol hondureño durante la década de los 90 y principios de los 2000.
Durante su carrera defendió las camisetas de Petrotela, Platense, Marathón, Vida, Deportes Savio y otros clubes.
Su talento incluso lo llevó a formar parte de uno de los equipos más recordados de Marathón y a convertirse en un futbolista reconocido en la Liga Nacional.
Ahora, después de volver a tocar fondo, sus allegados buscan que Duarte tenga una nueva oportunidad para recuperar su vida mediante un proceso de rehabilitación.
El traslado a San Juan Pueblo abre nuevamente una puerta para Alexis Duarte, quien tendrá que afrontar otro proceso en su lucha por dejar atrás las adicciones.