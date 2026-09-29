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Bombazo: Manchester City declarado culpable de graves delitos y recibiría histórico castigo

La comisión independiente determinará cuál es la sanción adecuada para el City

  • Actualizado: 29 de septiembre de 2026 a las 10:59
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Manchester City metido en graves problemas al ser declarado culpable de graves delitos. Se revela el impresionante castigo que recibiría.

Fotos: Cortesía.
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La Premier League confirmó este martes que el Manchester City es culpable de la mayoría de irregularidades financieras de las que le acusó en febrero de 2023.
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El club inglés fue acusado hace más de tres años de 115 irregularidades financieras relativas al periodo entre la temporada 2008-2009 y la 2017-2018.
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"Una comisión independiente ha declarado al Manchester City culpable de todos los cargos relativos a las graves violaciones de las reglas financieras de la Premier League durante un periodo de nueve temporadas y de la mayoría de cargos relacionados con su no cooperación con la investigación", informó la Premier en un comunicado emitido este martes.
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Según lo dispuesto por esa comisión, el Manchester City es culpable de llevar a cabo contratos adulterados con determinadas empresas para inflar sus ingresos y reducir sus costes.
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Además, de presentar cuentas inexactas y de ocultar sus finanzas a los organismos del fútbol, de incumplir los límites financieros de la Premier y de la UEFA y de incumplimientos de sus obligaciones de cooperación y de actuar de buena fe con la máxima lealtad hacia la Premier.
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La Premier indica que estos contratos adulterados con algunas compañías de Emiratos Árabes Unidos formaban parte de un "plan encubierto" por el cual estas compañías solo pagaban una parte de los acuerdos, mientras que el resto era cubierto por el mismo fondo de inversión que posee el club.
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De este modo, el City era capaz de registrar en sus cuentas unos gastos operativos muy inferiores a los reales, además de otras irregularidades financieras.
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"El propósito de estos esquemas era inflar de forma artificial los beneficios del club y reducir sus costes en más de 900 millones de libras durante el periodo en cuestión, para que pareciera que cumplían con las reglas financieras. La consecuencia de esto, tal y como ha determinado la comisión independiente, es que las cuentas del club no eran ciertas y ocultaron la realidad de los auditores y los entes futbolísticos", señala la Premier.
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"La comisión concluyó que el club claramente intentó saltarse las reglas de la Premier League", añade.
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Asimismo, indica que si el City hubiera presentado las cuentas reales, habría roto tanto el control económico de la Premier como el de la UEFA de "forma significativa".
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Además, la Premier insiste en la escasa cooperación del City y subraya que el club hizo esfuerzos para frenar y frustrar la investigación.
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Ahora, la comisión independiente determinará cuál es la sanción adecuada para el City, que puede ir esta desde una multa económica, hasta la pérdida de puntos, descenso de categoría o expulsión de la liga.
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El City puede apelar hasta el próximo 2 de octubre.

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