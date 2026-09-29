Bombazo: Manchester City declarado culpable de graves delitos y recibiría histórico castigo

"El propósito de estos esquemas era inflar de forma artificial los beneficios del club y reducir sus costes en más de 900 millones de libras durante el periodo en cuestión, para que pareciera que cumplían con las reglas financieras. La consecuencia de esto, tal y como ha determinado la comisión independiente, es que las cuentas del club no eran ciertas y ocultaron la realidad de los auditores y los entes futbolísticos", señala la Premier.