¿Cuándo vuelve a jugar la Selección de Honduras en Nations League? Fecha, hora y rival

Kingston, Jamaica.- La Selección Nacional de Honduras volvió a la senda del triunfo este lunes al derrotar 1-0 a Jamaica en Kingston, gracias a un gol de Keyrol Figueroa, y ahora deberá cambiar rápidamente el chip para afrontar su próximo compromiso en la Nations League. La Bicolor volverá a jugar este viernes 2 de octubre, cuando visite a Martinica por la tercera jornada del Grupo B de la Liga A.

El encuentro está programado para las 8:00 de la noche, hora de Honduras, en el Stade Pierre Aliker de Fort-de-France. Será otro partido importante para el equipo dirigido por José Francisco Molina, que después de comenzar el torneo con una derrota 3-2 ante Surinam logró recuperarse y sumar sus primeros tres puntos frente a los jamaicanos.

Honduras toma aire en el Grupo B

La Selección Nacional comenzó la competencia con una derrota ante Surinam en el Estadio Nacional Chelato Uclés, pero reaccionó en Kingston con una victoria que le permite mantenerse con vida en la pelea por los primeros lugares del grupo. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Honduras comparte el Grupo B con Jamaica, Guatemala, El Salvador, Surinam y Martinica. La fase de grupos se disputa bajo un sistema en el que cada selección jugará cuatro partidos. Los dos primeros lugares avanzarán a los cuartos de final de la Liga A.