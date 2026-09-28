Dictan prisión preventiva a tres presuntos miembros del “Cártel del Diablo”

Tegucigalpa, Honduras.- Dictan auto de formal procesamiento y prisión preventiva contra tres presuntos integrantes de la estructura criminal “Cártel del Diablo”, señalados por su supuesta participación en varios hechos violentos registrados en el municipio de Sulaco, departamento de Yoro.
La Unidad Fiscal de Operaciones Especiales (UF-OPE) informó que la medida fue dictada contra Luis Alfredo Castillo Gutiérrez, César Octavio Medina Fúnez y Francisco Narciso Escobar Escobar, a quienes se les supone responsables de los delitos de asociación terrorista, asesinato y asesinato en su grado de ejecución de tentativa acabada.
Los tres imputados fueron capturados en la aldea Las Cañas, municipio de Sulaco, como resultado de una investigación coordinada entre la UF-OPE y la Unidad de Delitos Contra la Vida de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI).
Sucesión de hechos
Según consta en el expediente investigativo, los hechos ocurrieron el 11 de septiembre de 2025, cuando los ahora procesados presuntamente ingresaron por la parte posterior de la vivienda de José Antonio Escobar Molina.
Los sospechosos habrían utilizado indumentaria de uso militar y armas de fuego para atacar a Escobar Molina, quien murió producto de las heridas provocadas durante el hecho.
Posteriormente, los individuos habrían irrumpido en la vivienda de una vecina, donde presuntamente atacaron a José de la Cruz Márquez Escobar e Itzel Emiliana Márquez Escobar, quienes también perdieron la vida. En ese mismo episodio, una cuarta persona resultó gravemente herida.
Tras el violento hecho, los sospechosos se trasladaron hasta una residencia ubicada en las cercanías del instituto Pedro Nufio, donde presuntamente sometieron y atacaron con armas blancas a Pedro Antonio Cruz Garay y Reynaldo David Deras Gutiérrez, causándoles la muerte.
Debido a la peligrosidad que las autoridades atribuyen a los procesados, los tres serán remitidos a la Penitenciaría Nacional ubicada en Támara, Francisco Morazán, donde permanecerán bajo prisión preventiva mientras continúa el proceso judicial.