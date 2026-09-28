Dictan prisión preventiva a tres presuntos miembros del “Cártel del Diablo”

Tegucigalpa, Honduras.- Dictan auto de formal procesamiento y prisión preventiva contra tres presuntos integrantes de la estructura criminal “Cártel del Diablo”, señalados por su supuesta participación en varios hechos violentos registrados en el municipio de Sulaco, departamento de Yoro.

La Unidad Fiscal de Operaciones Especiales (UF-OPE) informó que la medida fue dictada contra Luis Alfredo Castillo Gutiérrez, César Octavio Medina Fúnez y Francisco Narciso Escobar Escobar, a quienes se les supone responsables de los delitos de asociación terrorista, asesinato y asesinato en su grado de ejecución de tentativa acabada.

Los tres imputados fueron capturados en la aldea Las Cañas, municipio de Sulaco, como resultado de una investigación coordinada entre la UF-OPE y la Unidad de Delitos Contra la Vida de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI).