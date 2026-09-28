Maniatado y envuelto en bolsas negras dejan el cadáver de un joven en la colonia Miraflores

Tegucigalpa, Honduras.- Atado de pies y manos, y cubierto con una bolsa plástica color negro, fue encontrado el cadáver de un hombre, la mañana de este lunes -28 de septiembre-, en la capital del país.
El funesto suceso impregnado de mucha violencia, tuvo lugar en una de las calles de la colonia Miraflores, que conecta con el bulevar Centroamérica, cerca de un reconocido centro comercial de la zona.
El cuerpo sin vida fue dejado en el lugar a eso de las 11:30 de la mañana, y se presume que habría sido bajado de un vehículo que ingresó desde la calle principal de la colonia Miraflores, hasta llegar al sitio del hallazgo.
Atado a la bolsa plástica, y por ende al cuerpo, también le dejaron un pedazo de cartón en el que escribieron un mensaje que dice: “por violador, faltan dos”.
La Policía Nacional (PN) fue informada rápidamente por los vecinos de esa colonia capitalina, ya que era muy visible de que se trataba del cuerpo de un humano.
Minutos después, agentes policiales preventivos y elementos de Inspecciones Oculares de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) llegaron para acordonar el área e iniciar la recolección de indicios que hubiese junto al cadáver y levantarlo para llevarlo a Medicina Forense.
¿Quién es?
El cuerpo fue levantado por personal de Medicina Forense. Ya en la morgue del Ministerio Público (MP), un técnico en dactiloscopía le tomó las huellas para identificarlo.
Al ingresar las huellas en el Sistema del Registro Nacional de las Personas (RNP) arrojó que se trata de Onasis Jafet Rodríguez Gómez, de 25 años de edad, originario y con domicilio en el Distrito Central (DC).
Sólo unos minutos tenían de haberlo ingresado a la morgue, cuando los parientes de Onasis Jafet llegaron a esa oficina médico legal para hacer los trámites de su retiro.
El pasado viernes, 25 de septiembre, un hecho similar ocurrió en un paraje, en la salida de la colonia Altos del Trapiche, cercano a la colonia Hato de Enmedio. El cadáver de un hombre fue encontrado en avanzado estado de descomposición. Fue ingresado a la morgue en calidad de desconocido y aún no ha sido identificado.