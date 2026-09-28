Maniatado y envuelto en bolsas negras dejan el cadáver de un joven en la colonia Miraflores

Tegucigalpa, Honduras.- Atado de pies y manos, y cubierto con una bolsa plástica color negro, fue encontrado el cadáver de un hombre, la mañana de este lunes -28 de septiembre-, en la capital del país.

El funesto suceso impregnado de mucha violencia, tuvo lugar en una de las calles de la colonia Miraflores, que conecta con el bulevar Centroamérica, cerca de un reconocido centro comercial de la zona.

El cuerpo sin vida fue dejado en el lugar a eso de las 11:30 de la mañana, y se presume que habría sido bajado de un vehículo que ingresó desde la calle principal de la colonia Miraflores, hasta llegar al sitio del hallazgo.

Atado a la bolsa plástica, y por ende al cuerpo, también le dejaron un pedazo de cartón en el que escribieron un mensaje que dice: “por violador, faltan dos”.