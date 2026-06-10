Desmembrado, entre la basura, hallan el cuerpo de un hombre en la colonia Smith de SPS

Cortés, Honduras.- Desmembrado y en avanzado estado de descomposicón, fueron encontrados los restos humanos de una personas de sexo masculino, en una calle de la ciudad de San Pedro Sula. El hallazgo se registró en horas de la noche del martes -9 de junio- entre la quinta calle y nueve avenida, de San Pedro Sula, específicamente en el territorio de la colonia Smith. El cuerpo del hombre estaba en medio bolsas de basura que los pobladores de la zona depositan en un pequeño troco de madera, utilizado para ese fin.

Fueron los mismo vecinos de la colonia Smtih quienes alertaron a las autoridades de la Policía Nacional (PN), debido al hedor inusual -no a basura- que se desprendían de los desechos que acsotumbran a dejar en el troco. Al llegar al sitio, para verificar si se trataba de un ser humano, los agentes pudieron notar que en medio de unos pedazos de varias telas, sobresalía la mano de una persona. Estos removieron un poco los desperdicios, pudiendo constatar que, en efecto, era el cadáver de una persona.



Torturado

Por los indicios observados, el hombre habría sido objeto de tortura antes de que le quitaran la vida. Tenía una especie de torniquete en el cuello, atado de sus manos, y estaba dentro de una bolsa plástica color negro.