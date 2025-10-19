  1. Inicio
Encuentran cadáver enterrado cerca del Estadio Olímpico en San Pedro Sula

Un fuerte olor fétido llevó a los vecinos a alertar a la policía sobre un posible cadáver enterrado en San Pedro Sula; las autoridades llegaron y confirmaron el hallazgo

  • 19 de octubre de 2025 a las 15:28
El cadáver de un hombre fue encontrado enterrado detrás del Estadio Olímpico Metropolitano; autoridades investigan el hecho.

 Foto: captura de pantalla

San Pedro Sula, Honduras.- El cuerpo sin vida de un hombre fue localizado enterrado entre cañeras en un sector solitario detrás del Estadio Olímpico Metropolitano, en San Pedro Sula.

Vecinos de la zona reportaron el hallazgo este domingo tras percibir un fuerte olor proveniente del lugar, lo que alertó a las autoridades.

Informes preliminares indican que el cadáver estaba semienterrado y mostraba signos de violencia.

Hasta el momento, la víctima no ha sido identificada.

Agentes de la Policía Militar acordonaron la zona para facilitar las investigaciones, mientras personal forense procedió al levantamiento del cuerpo.

El cuerpo será trasladado a la morgue de San Pedro Sula para realizar la identificación correspondiente y determinar la causa de su muerte.

Este hecho se suma a la ola de violencia en el país, tras el hallazgo en la mañana de este domingo del cadáver de un hombre dentro de bolsas de basura en la colonia La Cañada, en Villanueva, Cortés.

