Encuentran cadáver enterrado cerca del Estadio Olímpico en San Pedro Sula

San Pedro Sula, Honduras.- El cuerpo sin vida de un hombre fue localizado enterrado entre cañeras en un sector solitario detrás del Estadio Olímpico Metropolitano, en San Pedro Sula.

Vecinos de la zona reportaron el hallazgo este domingo tras percibir un fuerte olor proveniente del lugar, lo que alertó a las autoridades.

Informes preliminares indican que el cadáver estaba semienterrado y mostraba signos de violencia.