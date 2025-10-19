Hallan muerto a joven arrastrado por la corriente en San Juan del Rancho

Tegucigalpa, Honduras.-El cadáver de un joven que fue arrastrado por la corriente en San Juan del Rancho, la noche del sábado 18 de octubre, fue encontrado la tarde de este domingo, en San Antonio de Oriente.

El joven fue identificado como Odalis Hernández Salgado, quien según el relato de sus amigos, intentó cruzar la quebrada del río Salado que está crecida y fue arrastrado por la corriente.

El joven iba en su motocicleta, junto a sus amigos, quienes alertaron a las autoridades de lo que había ocurrido al ver que no lograron salvarlo.