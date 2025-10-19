  1. Inicio
Identifican a pareja que murió embestida por una rastra en El Progreso

Las cámaras de seguridad ubicadas cerca de donde fue el accidente dejan ver cómo la rastra impacta a la pareja que estaba en el carril y sigue como si nada ha pasado

  • 19 de octubre de 2025 a las 11:50
Los cuerpos de las dos personas quedaron tirados en medio de la calle.

 Foto: Cortesía

El Progreso, Honduras.-La pareja que murió tras ser embestida por una rastra en el sector de Guaymas, El Progreso, Yoro, ya fue identificada.

Se trata de Néstor Yovani Banegas Maldonado y Carolina Escobar, quienes se presume eran pareja.

Hasta el momento aún se desconoce la identidad del conductor de la rastra que se dio la fuga luego del impacto.

Accidente

Las cámaras de seguridad ubicadas cerca de donde fue el accidente dejan ver cómo la rastra impacta a la pareja que estaba en el carril y sigue como si nada ha pasado.

Por la hora y lo lejos de la cámara, no se logra ver si las llantas del pesado automotor le pasaron por encima a la pareja, quienes fallecieron en el lugar.

