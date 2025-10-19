Identifican a pareja que murió embestida por una rastra en El Progreso

El Progreso, Honduras.-La pareja que murió tras ser embestida por una rastra en el sector de Guaymas, El Progreso, Yoro, ya fue identificada.

Se trata de Néstor Yovani Banegas Maldonado y Carolina Escobar, quienes se presume eran pareja.

Hasta el momento aún se desconoce la identidad del conductor de la rastra que se dio la fuga luego del impacto.