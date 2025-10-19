  1. Inicio
Motociclista muere tras fatal accidente en Guaymas, El Progreso

El motociclista fue trasladado con vida a un centro asistencial, pero horas después falleció por la gravedad de las heridas

  • 19 de octubre de 2025 a las 09:01
El hombre falleció luego de llegar al hospital.

 Foto: Captura de video

El Progreso, Honduras.-Un motociclista falleció la noche del sábado 18 de octubre en un fatal accidente de tránsito que se registró a la altura de Guaymas, en El Progreso, Yoro, en el norte de Honduras.

Hasta el momento el fallecido sigue como desconocido.

De acuerdo con la información brindada por las autoridades, el joven motociclista impactó de frente con un pick-up en la carretera CA-13.

El hombre fue trasladado con vida hasta el hospital, pero unos minutos más tarde fue declarado muerto por los médicos.

Se desconocen mayores detalles de cómo ocurrieron los hechos y si el conductor del pick-up también resultó herido en el hecho.

Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

Ver más
