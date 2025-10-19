Motociclista muere tras fatal accidente en Guaymas, El Progreso

El Progreso, Honduras.-Un motociclista falleció la noche del sábado 18 de octubre en un fatal accidente de tránsito que se registró a la altura de Guaymas, en El Progreso, Yoro, en el norte de Honduras.
Hasta el momento el fallecido sigue como desconocido.
De acuerdo con la información brindada por las autoridades, el joven motociclista impactó de frente con un pick-up en la carretera CA-13.
El hombre fue trasladado con vida hasta el hospital, pero unos minutos más tarde fue declarado muerto por los médicos.
Se desconocen mayores detalles de cómo ocurrieron los hechos y si el conductor del pick-up también resultó herido en el hecho.