  1. Inicio
  2. · Sucesos

Embolsado encuentran cadáver de un hombre en Villanueva, Cortés

Hasta el momento se desconoce la identidad del hombre, que tiene las manos y pies atados dentro de la bolsa

  • 19 de octubre de 2025 a las 08:34
Embolsado encuentran cadáver de un hombre en Villanueva, Cortés

El cuerpo embolsado estaba a la orilla de una polvorienta calle.

 Foto: Captura de video

Cortés, Honduras.-El cadáver de un hombre fue encontrado la mañana de este domingo 19 de octubre dentro de bolsas de basura en la entrada de la colonia La Cañada, en Villanueva, Cortés.

Hasta el momento se desconoce la identidad del hombre, que tiene las manos y pies atados dentro de la bolsa.

El dantesco hallazgo fue reportado por los vecinos que pasan por la zona, quienes vieron una bolsa extraña a la orilla de la calle de tierra.

Pareja muere tras ser embestida por una rastra en El Progreso, Yoro

Las autoridades policiales llegaron hasta el lugar y acordonaron la escena a la espera de Medicina Forense para que realicen el respectivo levantamiento legal.

El cadáver será trasladado hasta la morgue sampedrana para poder realizar la respectiva identificación y conocer la causa de su muerte.

Hasta el momento no se tienen mayores detalles de este horrendo hallazgo en la zona norte.

Hallan muertos y maniatados a dos hombres en La Venta, Francisco Morazán

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias