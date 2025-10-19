Embolsado encuentran cadáver de un hombre en Villanueva, Cortés

Cortés, Honduras.-El cadáver de un hombre fue encontrado la mañana de este domingo 19 de octubre dentro de bolsas de basura en la entrada de la colonia La Cañada, en Villanueva, Cortés.

Hasta el momento se desconoce la identidad del hombre, que tiene las manos y pies atados dentro de la bolsa.

El dantesco hallazgo fue reportado por los vecinos que pasan por la zona, quienes vieron una bolsa extraña a la orilla de la calle de tierra.