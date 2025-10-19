Embolsado encuentran cadáver de un hombre en Villanueva, Cortés

Cortés, Honduras.-El cadáver de un hombre fue encontrado la mañana de este domingo 19 de octubre dentro de bolsas de basura en la entrada de la colonia La Cañada, en Villanueva, Cortés.
Hasta el momento se desconoce la identidad del hombre, que tiene las manos y pies atados dentro de la bolsa.
El dantesco hallazgo fue reportado por los vecinos que pasan por la zona, quienes vieron una bolsa extraña a la orilla de la calle de tierra.
Las autoridades policiales llegaron hasta el lugar y acordonaron la escena a la espera de Medicina Forense para que realicen el respectivo levantamiento legal.
El cadáver será trasladado hasta la morgue sampedrana para poder realizar la respectiva identificación y conocer la causa de su muerte.
Hasta el momento no se tienen mayores detalles de este horrendo hallazgo en la zona norte.