Hallan muertos y maniatados a dos hombres en La Venta, Francisco Morazán

Los dos muertos fueron lanzados a una hondonada desde una camioneta blanca, relataron algunas personas que presenciaron el hecho

  • 18 de octubre de 2025 a las 18:42
Los cuerpos fueron lanzados a una hondonada.

 Foto: El Heraldo

Francisco Morazán, Honduras.-Los cadáveres de dos hombres fueron encontrados la tarde de este sábado 18 de octubre en una hondonada de una zona solitaria en el municipio de La Venta, Francisco Morazán, en la zona central de Honduras.

Hasta el momento se desconoce la identidad de los dos fallecidos, quienes tienen varias heridas de arma de fuego en el cuerpo.

De acuerdo con la información preliminar brindada por las autoridades, los vecinos del sector vieron una camioneta blanca que pasó a toda velocidad por el lugar, pero cuando llegaron al sector de la hondonada, bajaron la velocidad y lanzaron los cuerpos.

Los agentes policiales fueron alertados del hecho y cuando llegaron confirmaron que se trataba de un doble crimen.

Uno de los cadáveres tenía las manos atadas a la espalda y quedó a unos metros de la calle, pero el segundo cuerpo cayó por el abismo unos 200 metros, indicaron los agentes.

El cuerpo del segundo hombre será rescatado por el Cuerpo de Bomberos, informaron los policías, quienes acordonaron la escena para iniciar con las pesquisas de este crimen.

Hasta el momento no se tienen mayores detalles de cómo ocurrieron los hechos.

