Hallan muertos y maniatados a dos hombres en La Venta, Francisco Morazán

Francisco Morazán, Honduras.-Los cadáveres de dos hombres fueron encontrados la tarde de este sábado 18 de octubre en una hondonada de una zona solitaria en el municipio de La Venta, Francisco Morazán, en la zona central de Honduras.

Hasta el momento se desconoce la identidad de los dos fallecidos, quienes tienen varias heridas de arma de fuego en el cuerpo.

De acuerdo con la información preliminar brindada por las autoridades, los vecinos del sector vieron una camioneta blanca que pasó a toda velocidad por el lugar, pero cuando llegaron al sector de la hondonada, bajaron la velocidad y lanzaron los cuerpos.