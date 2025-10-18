Hallan muerto a hombre que fue arrastrado por la corriente en Erandique, Lempira

  1. Inicio
El cuerpo de Hilario Pérez López fue encontrado enredado en unas raíces de un árbol en el río Gualchuruca, en Erandique

  • 18 de octubre de 2025 a las 15:39
El cadáver de Hilario estaba enredado en unas raíces de unos árboles.

 Foto: Cortesía MH Noticias

Lempira, Honduras.-El cadáver de un hombre que fue arrastrado por la corriente del río Gualchuruca, en Erandique, Lempira, en el occidente de Honduras, fue encontrado la tarde de este sábado.

El fallecido fue identificado como Hilario Pérez López, originario de Azacualpa Montaña, Erandique, quien fue arrastrado por la fuerte corriente desde el viernes 17 de octubre, de acuerdo con la información compartida por los familiares en redes sociales.

Luego de que sus parientes realizarán la respectiva denuncia, autoridades y vecinos de la zona realizaron labores de búsqueda.

Su cadáver fue encontrado enredado en las raíces de un árbol, la tarde de este sábado 18 de octubre.

El cuerpo de don Hilario fue rescatado por los Bomberos y luego entregado a las autoridades forenses, quienes realizarán la autopsia de ley.

Sus familiares informaron que realizarían el velorio de Hilario en su casa de habitación y mañana será enterrado en el cementerio municipal.

