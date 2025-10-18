Hallan muerto a hombre que fue arrastrado por la corriente en Erandique, Lempira

Lempira, Honduras.-El cadáver de un hombre que fue arrastrado por la corriente del río Gualchuruca, en Erandique, Lempira, en el occidente de Honduras, fue encontrado la tarde de este sábado.

El fallecido fue identificado como Hilario Pérez López, originario de Azacualpa Montaña, Erandique, quien fue arrastrado por la fuerte corriente desde el viernes 17 de octubre, de acuerdo con la información compartida por los familiares en redes sociales.

Luego de que sus parientes realizarán la respectiva denuncia, autoridades y vecinos de la zona realizaron labores de búsqueda.