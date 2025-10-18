Fallece quinta víctima del accidente en carretera de Danlí a Tegucigalpa

Danlí, Honduras.- La tragedia vial ocurrida el pasado 5 de octubre en la carretera que conecta Danlí con Tegucigalpa sumó una nueva víctima. Carlos Eduardo Suazo Ayala, de aproximadamente 18 años y originario de la comunidad de Ojo de Agua, falleció el martes 14 de octubre, según confirmaron sus familiares.

Suazo Ayala viajaba junto a su primo Christopher Ayala en un Honda Civic azul cuando se produjo la colisión frontal con una camioneta roja alrededor de la 1:00 a.m. del 5 de octubre.

El joven sufrió graves heridas y fue ingresado en un centro asistencial de Tegucigalpa, donde permaneció en estado crítico hasta su fallecimiento.

Con su deceso, el número de víctimas mortales asciende a cinco, incluyendo a un menor de tres años, Fabián Alejandro Cedillo Rodríguez, que viajaba en la camioneta roja involucrada en el accidente.