Fallece quinta víctima del accidente en carretera de Danlí a Tegucigalpa

Danlí, Honduras.- La tragedia vial ocurrida el pasado 5 de octubre en la carretera que conecta Danlí con Tegucigalpa sumó una nueva víctima. Carlos Eduardo Suazo Ayala, de aproximadamente 18 años y originario de la comunidad de Ojo de Agua, falleció el martes 14 de octubre, según confirmaron sus familiares.
Suazo Ayala viajaba junto a su primo Christopher Ayala en un Honda Civic azul cuando se produjo la colisión frontal con una camioneta roja alrededor de la 1:00 a.m. del 5 de octubre.
El joven sufrió graves heridas y fue ingresado en un centro asistencial de Tegucigalpa, donde permaneció en estado crítico hasta su fallecimiento.
Con su deceso, el número de víctimas mortales asciende a cinco, incluyendo a un menor de tres años, Fabián Alejandro Cedillo Rodríguez, que viajaba en la camioneta roja involucrada en el accidente.
Christopher Ayala es el único sobreviviente del siniestro, aunque su condición médica se mantiene reservada.
Las autoridades y testigos señalan que la colisión ocurrió cuando ambos vehículos transitaban por la vía, provocando que los heridos fueran trasladados al Hospital Escuela Universitario y al Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) de Tegucigalpa, donde algunos perdieron la vida horas después debido a la gravedad de las lesiones.