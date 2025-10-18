  1. Inicio
Fallece quinta víctima del accidente en carretera de Danlí a Tegucigalpa

Carlos Eduardo Suazo Ayala, herido en colisión ocurrida el 5 de octubre, murió en Tegucigalpa, elevando a cinco el número de fallecidos en el accidente

  • 18 de octubre de 2025 a las 11:56
Fallece quinta víctima del accidente en carretera de Danlí a Tegucigalpa

Carlos Eduardo Suazo Ayala, de 18 años, se convirtió en la quinta víctima mortal del accidente ocurrido en la carretera Danlí–Tegucigalpa.

 Foto: redes sociales

Danlí, Honduras.- La tragedia vial ocurrida el pasado 5 de octubre en la carretera que conecta Danlí con Tegucigalpa sumó una nueva víctima. Carlos Eduardo Suazo Ayala, de aproximadamente 18 años y originario de la comunidad de Ojo de Agua, falleció el martes 14 de octubre, según confirmaron sus familiares.

Suazo Ayala viajaba junto a su primo Christopher Ayala en un Honda Civic azul cuando se produjo la colisión frontal con una camioneta roja alrededor de la 1:00 a.m. del 5 de octubre.

El joven sufrió graves heridas y fue ingresado en un centro asistencial de Tegucigalpa, donde permaneció en estado crítico hasta su fallecimiento.

Con su deceso, el número de víctimas mortales asciende a cinco, incluyendo a un menor de tres años, Fabián Alejandro Cedillo Rodríguez, que viajaba en la camioneta roja involucrada en el accidente.

Vehículo hacía zigzag en la vía: lo que se sabe del accidente en carretera a Danlí

Christopher Ayala es el único sobreviviente del siniestro, aunque su condición médica se mantiene reservada.

Las autoridades y testigos señalan que la colisión ocurrió cuando ambos vehículos transitaban por la vía, provocando que los heridos fueran trasladados al Hospital Escuela Universitario y al Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) de Tegucigalpa, donde algunos perdieron la vida horas después debido a la gravedad de las lesiones.

Rostros de las cuatro víctimas mortales de accidente en Danlí

