Ángela Martínez, la adolescente asesinada a disparos en Colón: "Era mi niña"

La vida de Ángela Rubí Martínez, de tan solo 16 años de edad, se apagó tras haber sido asesinada a disparos en el municipio de Sonaguera, en el departamento de Colón, la madrugada del sábado 18 de octubre. Pobladores descubrieron su cadáver en medio de una calle de tierra, en la comunidad de Río Piedra.