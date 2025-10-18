Ángela Martínez, la adolescente asesinada a disparos en Colón: "Era mi niña"

La vida de Ángela Rubí Martínez, de tan solo 16 años de edad, se apagó tras haber sido asesinada a disparos en el municipio de Sonaguera, en el departamento de Colón, la madrugada del sábado 18 de octubre. Pobladores descubrieron su cadáver en medio de una calle de tierra, en la comunidad de Río Piedra.
Según el reporte preliminar de las autoridades, la adolescente fue asesinada de varios disparos. Uno de ellos en su rostro.
Su cuerpo fue encontrado al filo de las 5:30 de la mañana, presentaba varias heridas a causa de impactos por arma de fuego. A pesar del temprano hallazgo, hasta ahora se desconoce el móvil del crimen, al igual que la identidad y paradero del homicida.
A la escena del crimen llegó la madre y otra familiar de la víctima, quienes al ver su cuerpo inerte en la calle rompieron en llanto, causando conmoción.
"¡Ay, hija! ¿Qué te hicieron? Era mi niña, no se metía con nadie", manifestó la madre de Ángela, mientras lloraba desconsoladamente.
Al mismo tiempo, la madre de Martínez pidió a las autoridades que hagan justicia por la muerte de su hija.
La comunidad de Río Piedra se encuentra consternada por la muerte de la menor, ya que era muy conocida en la zona.
"Dios mío, dale fuerzas a esta madre y a toda la familia". "Pobre niña, a saber con qué enfermo se encontró. Descansa en paz", son algunos de los comentarios que se leen en redes sociales al respecto.
A pesar de la consternación por el hecho, algunas personas cuestionaron el hecho de que una menor se encuentre fuera de casa a altas horas de la noche o la madrugada.
"Es lamentable, pero ¿qué hace una niña de esa edad en horas de madrugada en la calle?... La mamá en casa, sin saber que su hija anda fuera altas horas de la noche".
Por su parte, las autoridades investigan para determinar cuál fue el móvil de este feminicidio que ha causado consternación en el país. El caso de Martínez se suma a la larga lista de féminas muertas en hechos violentos.
Los restos de Ángela serán velados en la casa de su madre, ubicada en la colonia El Porvenir, en el municipio de Sonaguera, Colón, según lo anunciaron allegados a la familia de la menor, a través de redes sociales.